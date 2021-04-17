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Лукашенко предложил Асаду помочь с восстановлением Сирии
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником — Днем эвакуации.
«В Республике Беларусь твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он также подчеркнул: «Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе».
День эвакуации — национальный праздник в Сирии, который отмечается ежегодно 17 апреля и знаменует признание независимости страны от Франции, а также эвакуацию последнего французского солдата в 1946 году.
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Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником — Днем эвакуации.
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