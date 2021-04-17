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Лукашенко предложил Асаду помочь с восстановлением Сирии

17.04.2021 11:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником — Днем эвакуации.

Лукашенко предложил Асаду помочь с восстановлением Сирии

«В Республике Беларусь твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также подчеркнул: «Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе».

День эвакуации — национальный праздник в Сирии, который отмечается ежегодно 17 апреля и знаменует признание независимости страны от Франции, а также эвакуацию последнего французского солдата в 1946 году.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником — Днем эвакуации.
 
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