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Народные приметы и традиции 17 апреля

Что запрещено делать на Ольховы смотрины

Народные приметы 17 апреля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольховы смотрины 17 апреля: что строго запрещено делать, важные приметы и именинники Восход солнца золотисто-розовый - жди хорошей погоды в ближайшее время.

Что можно и нельзя делать в этот апрельский день, все приметы, обычаи и традиции, у кого сегодня именины - читайте далее в нашем материале.С этого дня начинали внимательно наблюдать за цветением ольхи. Если к 17 апреля дерево проснется, можно готовиться к потеплению и работам в поле, огороде или в саду.На теплую погоду указывала не только ольха, но и сверчки. Иосиф Песнопевец «пробуждал сверчков», завлекал журавлей и прочих перелетных птиц.Внимательно отслеживали состояние дерева пчеловоды. При наличии явных признаков пробуждения растения, отсчитывали 10-14 дней, чтобы выставлять улей с пчелами на улицу.Строго запрещено обижать птиц, особенно журавлей. Считается, что такой поступок повергнет человека в горести и несчастья.Нельзя сегодня стирать постельное бельё и полотенца. Это может стать причиной депрессии, печалей и возвращения дурных воспоминаний.А постиранную одежду не стоит также развешивать на веревках с помощью прищепок, иначе на вас нахлынут неприятные эмоции. Просто перекиньте постиранное через веревку, а лучше - перенесите стирку на другой день.Не рекомендуется в этот день покупать обновки. Любая купленная сегодня вещь принесет только неприятности и беды.Запрещается смотреть на увядающие растения - это может повлечь трудности в любви.Откажитесь в этот день от черного хлеба - это к бедности. А также не расчесывайте волосы, иначе можете запутать свою судьбу и все пойдет наперекосяк.Если на ольхе много серёжек - будет урожай овса, а если много шишек - уродит ячмень.Восход солнца золотисто-розовый - жди хорошей погоды в ближайшее время.Если береза распустила листья раньше ольхи - лето будете засушливым, если наоборот - влажным.Хорошей приметой считается увидеть и услышать журавлиный клин 17 апреля - ваша семья будет под сильной защитой от зла и темных сил на весь год.Именины 17 апреля празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Яков.