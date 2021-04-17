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Коллаж: РБК-Украина

Как может проявляться метеочувствительность в такие дни

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Землю накроет магнитная буря в ближайшие часы: головная боль обеспечена Небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля.

О сильной магнитной буре сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.Как сообщают специалисты, небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля. Ранее прогноз ученых говорил о том, что сильный геомагнитный удар произойдет именно в пятницу, но новые данные говорят о том, что магнитная буря накроет Землю во второй половине дня 17 апреля.Головные боли.Общее ухудшение самочувствия.Слабость, сонливость, раздражительность, упадок сил, ощущение сильной усталости.Невозможность сконцентрироваться, вялость.Скачки артериального давления, ухудшение хронических заболеваний.Как поддержать организм в дни магнитных бурь.Полноценно высыпаться и придерживаться режима сна.Совершать прогулки на свежем воздухе, но ограничить по времени пребывание под открытыми лучами солнца.Обязательно делать небольшие физические упражнения, зарядку.Избегать стрессовых ситуаций, не провоцировать конфликты.Из рациона исключить жирую, острую и вредную пищу, а также алкоголь.Кофе в рационе ограничить, а количество воды – увеличить.Людям с хроническими заболеваниями стоит побольше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.