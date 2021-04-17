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Землю накроет магнитная буря в ближайшие часы: головная боль обеспечена
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
О сильной магнитной буре сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
Как сообщают специалисты, небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля. Ранее прогноз ученых говорил о том, что сильный геомагнитный удар произойдет именно в пятницу, но новые данные говорят о том, что магнитная буря накроет Землю во второй половине дня 17 апреля.
Как может проявляться метеочувствительность в такие дни
Головные боли.
Общее ухудшение самочувствия.
Слабость, сонливость, раздражительность, упадок сил, ощущение сильной усталости.
Невозможность сконцентрироваться, вялость.
Скачки артериального давления, ухудшение хронических заболеваний.
Как поддержать организм в дни магнитных бурь.
Полноценно высыпаться и придерживаться режима сна.
Совершать прогулки на свежем воздухе, но ограничить по времени пребывание под открытыми лучами солнца.
Обязательно делать небольшие физические упражнения, зарядку.
Избегать стрессовых ситуаций, не провоцировать конфликты.
Из рациона исключить жирую, острую и вредную пищу, а также алкоголь.
Кофе в рационе ограничить, а количество воды – увеличить.
Людям с хроническими заболеваниями стоит побольше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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Небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля.
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