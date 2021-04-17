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Лукашенко на субботнике сажает вместе с сыновьями деревья в Александрии
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Бригада на субботнике во главе с Александром Лукашенко занимается благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей».
Фото: Пул первого
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Бригада на субботнике во главе с Лукашенко-старшим занимается благоустройством.
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