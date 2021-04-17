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Лукашенко на субботнике сажает вместе с сыновьями деревья в Александрии

17.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко на субботнике сажает вместе с сыновьями деревья в Александрии
Фото: БЕЛТА
17 апреля в Беларуси проходит общереспубликанский субботник. Александр Лукашенко вместе с сыновьями отправился в Александрию, где сажает деревья.

Бригада на субботнике во главе с Александром Лукашенко занимается благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей».

Лукашенко на субботнике сажает вместе с сыновьями деревья в Александрии


Лукашенко на субботнике сажает вместе с сыновьями деревья в Александрии

Фото: Пул первого
 
 
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Бригада на субботнике во главе с Лукашенко-старшим занимается благоустройством.
 
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