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В МИД прокомментировали задержание консула в РФ

17.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина готовит ответ на действия России, где силовиками был задержан украинский дипломат.

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины является очередной провокацией государства- агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль украинских границ. Об этом он сказал в субботу, 17 апреля, в комментарии УНН.

"Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - сказал Енин.

Напомним, сегодня стало известно, что в РФ задержали украинского консула. Его подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов, пишет korrespondent.net

Накануне в МИД РФ сообщили, что высылают из страны пять польских дипломатов в ответ на высылку троих российских из Польши.
 
 
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Украина готовит ответ на действия России, где силовиками был задержан украинский дипломат.
 
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