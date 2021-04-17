Илон Маск – второй богатейший бизнесмен в мире: его состояние за год увеличилось в 6 раз

Его состояние достигло 151 млрд USD, увеличившись с 2020 года в 6,13 раз – тогда оно составляло 24,6 млрд USD.





пишет neg.by Еще год назад 49-летний предприниматель занимал в рейтинге Forbes 31 место. Сейчас, по данным издания, отслеживающего движение капиталов в реальном времени, он поднялся на вторую ступень богатейших людей планеты,neg.by





На первом месте в списке Forbes четвертый год подряд по размеру состояния остается основатель Amazon Джефф Безос. Его капиталы в 2021 году достигли 177 млрд USD, увеличившись с 2020 года в 1,5 раза. При этом в начале 2021 года Илон Маск уже дважды обгонял Джеффа Безоса по размеру капиталов благодаря росту акций Tesla – тогда его состояние достигало 190 млрд USD. Росту капиталов соперничающих друг с другом за звание «самого богатого в мире» бизнесменов поспособствовала в том числе пандемия, вызвавшая увеличение спроса на интернет-покупки, а также на акции технологических компаний и электронную валюту.





Илон Маск интересен предпринимателям всего мира. Его рискованные и амбициозные проекты становятся мегауспешными. Кроме Tesla и SpaceХ, он запустил такие компании, как X.com и PayPal (денежные переводы), SolarCity (энергетика), OpenAI (исследование искусственного интелеллекта), Neuralink (нейротехнологии), The Boring Company (строительство тоннелей).





По признанию Илона Маска, стать успешным ему помогли постоянное чтение, готовность рисковать, высокая трудоспособность, любовь к своим клиентам и постоянный поиск решения, а не жалобы на проблемы. Он советует сосредоточиться на своей уникальности, а не копировать чужие идеи. «Не следуйте тенденциям, а создавайте их», говорит он.



