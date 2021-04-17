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EPAM купила польскую компанию со штатом более 350 человек
Источник материала: Tut.by
EPAM
Главный офис
В EPAM отмечают, что сделка поможет компании стать одним из глобальных лидеров в разработке Salesforce-решений.
Из-за пандемии мировой спрос на решения в области автоматизации бизнес-процессов резко увеличился. Напомним, что в сентябре 2020 года EPAM
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