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EPAM купила польскую компанию со штатом более 350 человек

17.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

EPAM объявила о покупке компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов). Об этом сообщает dev.by.


Фото: пресс-служба компании

Главный офис PolSource расположен в Кракове. В компании работает более 350 человек. По информации CrunchBase, сделка с EPAM состоялась ещё в начале марта. Её сумма не разглашается.

В EPAM отмечают, что сделка поможет компании стать одним из глобальных лидеров в разработке Salesforce-решений.

Из-за пандемии мировой спрос на решения в области автоматизации бизнес-процессов резко увеличился. Напомним, что в сентябре 2020 года EPAM объявила о покупке компании Ricston, которая также специализируется на разработке программ для цифровизации бизнеса.

 
 
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Главный офис PolSource расположен в Кракове.
 
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