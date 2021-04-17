В телеге сегодня. «Главный итог визита Мишустина подвел белорусский министр финансов»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о визите российского премьера-министра.

— Что-то мне кажется, что во вчерашнем визите Мишустина в Минск было много шума и мало смысла. Не впечатлили меня идеи про интеграцию налоговых систем.

Потому что налоговые системы — это такая сложная материя, что меньше чем за год их не интегрируешь. А год ведь — большой срок. За год и ишак помрет, и падишах. А если даже вдруг оба выживут, так в самом безупречном интеграционном плане могут же обнаружиться малюсенькие технические детали, которые потребуют дальнейших согласований.

А технические детали можно и год согласовывать, и два. Если постараться, то и три. А если уже совсем из кожи вон лезть, так можно и в пять лет уложиться.

И вот, раз даже мы с тобой, люди неискушенные во всяких геополитических кунштюках, понимаем весь потенциал, который несет в себе согласование технических деталей, то и Путин же, наверное, догадывается.

Ну, в самом деле, с ним технические детали углубленной интеграции уже двадцать лет согласовывают. Ну, должен же он был за двадцать лет осознать все коварство этих самых технических деталей.

Так что, мне кажется, что главный итог визита вчера подвел белорусский министр финансов, когда сказал, что надеется получить 500 миллионов российского кредита до конца июня.

Ты помнишь — это кредит, который Россия дает, чтобы белорусские власти смогли расплатиться по российским долгам.

Вот сначала белорусский Минфин ждал эти деньги в первом квартале, потом рассчитывал получить в первом полугодии, а сейчас уже только надеется на конец июня. Так что некоторое увеличение уровня кредитной неопределенности и есть основной результат вчерашнего визита.

Я, кстати, до сих пор ничего тебе не говорил про визит в Азербайджан. Просто главный вопрос: «просил или не просил», он же оставался загадкой. Нет, понятно, что не просил. Ну, ты знаешь: гордый человек, который никогда ни у кого ничего не просит. Тем более, денег.

Но было же непонятно, сколько он конкретно не просил у Алиева в этот раз. Некоторые даже спекулировали, что не просил три миллиарда. (Я вот в эту сумму ни разу не поверил. Три миллиарда никому не помешают, но не просить у Алиева столько и сразу было бы все-таки нескромно. Он же не МВФ какой).

Так вот, глядя на неподдельно радушный прием Мишустина в Минске, что-то мне кажется, что на самом деле нисколько не просил. Нисколько не просил, нисколько и не дали. Потому что, если бы вдруг дали, так зачем тогда так радоваться Мишустину?

А белорусский министр иностранных дел вчера совершил акт внешнеполитического взаимодействия с участием послов Франции и Германии.

И, конечно, есть ощущение, что стороны участвовали в немножечко разных актах. Потому что белорусский МИД по итогам сообщил, что поделился соображениями относительно конституционной реформы, а посольства все больше намекали на освобождение политических и новые президентские выборы.

Но знаешь, что? Я думаю, что вчерашняя встреча была последним актом внешнеполитического взаимодействия с белорусскими властями перед началом активной фазы принуждения к конструктивному диалогу.

Что время «на подумать», которое белорусским властям дали, заканчивается, а вместе с ним заканчивается и то, что оставалось у властей от внешней политики.

Да, собственно, ты же сама знаешь, что санкции США начнутся с 27 апреля, а Европейский союз собирался действовать с американцами синхронно.

Так вот вчера как раз было самое время напомнить об этом потенциальному фигуранту диалога. А дальше уже миссия белорусского МИДа будет состоять в том, чтобы пугать ассиметричным ответом и объяснять тем, кто захочет послушать, как санкции не работают.

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