ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доктор Мясников назвал предвестник инсульта и вспомнил необычный симптом

17.04.2021 12:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Доктор Мясников назвал предвестник инсульта и вспомнил необычный симптом
Фото: Pixabay
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном предвещающем инсульт симптоме. Также медик назвал факторы риска для данного недуга.

Александр Мясников подчеркнул, что страдающие ожирением люди подвержены риску инсульта сильнее остальных. Негативными факторами также являются повышенные холестерин и уровень сахара в крови, артериальная гипертония.

«Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения… может быть, запахи, может быть, звуки, странное освещение, вот эта вот «аура», то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с «аурой», она может закончиться и инсультом в том числе», - сказал Мясников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страдающие ожирением люди подвержены риску инсульта сильнее остальных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла сестра Валерия Цепкало. «Он сгорела в госпитале буквально за три недели»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by