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«Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения… может быть, запахи, может быть, звуки, странное освещение, вот эта вот «аура», то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с «аурой», она может закончиться и инсультом в том числе», - сказал Мясников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доктор Мясников назвал предвестник инсульта и вспомнил необычный симптом Страдающие ожирением люди подвержены риску инсульта сильнее остальных.

подчеркнул, что страдающие ожирением люди подвержены риску инсульта сильнее остальных. Негативными факторами также являются повышенные холестерин и уровень сахара в крови, артериальная гипертония.