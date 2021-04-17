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Умерла сестра Валерия Цепкало. «Он сгорела в госпитале буквально за три недели»

17.04.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Об этом сообщил в своем фэйсбуке экс-претендент в президенты, написав очень личный пост.

Умерла сестра Валерия Цепкало. «Он сгорела в госпитале буквально за три недели»

Фото из фейсбука Валерия Цепкало

Сегодня не стало Виты, моей сестры. Она умерла в госпитале в Твери, «сгорела» буквально за три недели.

К тому времени, как Вита решила определяться в выборе своего жизненного пути, я уже отслужил в армии и закончил первый курс МГИМО. Меня удивил выбор Виты: она захотела стать учительницей в школе, причём учителем младших классов. Зачем? — спросил я! Ведь они зарабатывают очень мало…

Во-первых, — ответила она, — я очень люблю детей, особенно маленьких, когда они только начинают воспринимать мир.

А во-вторых: …ведь кто-то должен!

Летом 2020 года Вита приехала к нам, в Минск, чтобы помочь в непростое для нас время, когда мы совсем не имели возможность быть рядом с нашими детьми.

Вита оказалась свидетелем того ужаса, который происходил в Беларуси в августе 2020 года, да и до сих пор происходит в нашей стране. Ни я, ни моя семья не можем поехать на похороны Виты в Россию, - этот режим сделал все, чтобы рвать человеческие и родственные связи между людьми.

Умерла сестра Валерия Цепкало. «Он сгорела в госпитале буквально за три недели»

Фото из фейсбука Валерия Цепкало

Вита, наша дорогая, ты слишком рано ушла, но оставила яркий след в наших сердцах, добрую память твоих учеников в школе, их родителей и близких. Спасибо тебе за все! Спи спокойно, наша родная!

P.S. Сегодня мы пошли на рынок и мой сын Петя ни с того ни с сего сказал: «Очень жаль, что пока не изобрели машину времени». Я не понял, к чему это сказал восьмилетний ребёнок, и спросил: «Ты хочешь, чтобы она перенесла тебя в прошлое или будущее?» Он ответил: «В прошлое». Я спросил: почему? — «Потому что тогда Вита ещё была жива»…
 
Теги: Минск
 
 
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«Ни я, ни моя семья не можем поехать на похороны Виты в Россию», - написал политик.
 
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