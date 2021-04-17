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«Белавиа» возобновляет полёты в аэропорт Жуковский
Источник материала: ОНТ
С 24 апреля самолёты авиакомпании «Белавиа» вновь будут летать в подмосковный аэропорт Жуковский,
Регулярность рейсов пока составляет лишь один полёт в неделю – в субботу.
Специалисты авиакомпании рекомендуют пассажирам перед покупкой билетов внимательно ознакомиться с правилами въезда и выезда в страну назначения.
Фото: facebook.com/pg/belavia/photos
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С 24 апреля самолёты авиакомпании «Белавиа» вновь будут летать в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщает перевозчик на своей странице в Facebook. Регулярность...
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