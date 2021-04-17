«Мужчины не плачут»: чем этот стереотип вреден для мужчин

Источник материала: ОНТ

«Плачущий рыцарь» – такая фраза звучит неправдоподобно, а все потому, что понятия «воин», «рыцарь», «мужчина», «мачо» кажутся несовместимыми со словом «плакать». Между тем, даже в средневековых романах нередки ситуации, когда рыцари льют слезы. Так, доблестный Ланселот плакал из-за разлуки с Гвиневрой – и это никого не смущало, было нормой. Когда именно стереотип «мужчины не плачут» стал нормой, определить трудно. Но реальность такова, что мальчиков с ранних лет зачастую воспитывают на принципах «мужчина не должен жаловаться», «слезы – позор для мужчины».

В 80-е годы XX века исследователи обратили внимание на увеличение количества стрессовых заболеваний, информирует портал «Тестостерон». В связи с этим ученые провели международное широкомасштабное исследование, результаты которого позволили выявить прямую связь между отношением к плачу и вызванными стрессом заболеваниями. Державшие в себе эмоции люди оказались в группе риска. Особо подчеркивалось, что мужчины не выплескивают эмоции чаще, поэтому и самоубийц среди представителей «сильной половины человечества» в 3,5-4 раза больше, чем среди женщин. Также по результатам исследования было видно, что страны, где люди не стесняются слез и больше плачут, более демократичны.

Группа американских ученых использовали данные наблюдений за почти 21 тысячей. 22 из них совершили самоубийство (одна девушка и 21 юноша). Исследователи пояснили это тем, что суицид совершали те, у кого зашкаливал «традиционный диапазон мужественности», кого воспитывали на нормах «не жалуйся», «терпи» и «не плачь». По статистике, такие люди в 2,4 раза чаще прибегают к суициду.





Один из самых распространенных стереотипов о мужчинах наносит им непоправимый вред, об этом говорят и последние исследования. В США уровень самоубийств с 1999 по 2016 год вырос на 41%. В 2017-2018 годах на 25% выросло количество людей, обращающихся в скорую помощь с суицидальными мыслями. Для решения проблемы ученые предлагают обратить внимание на подход к воспитанию мальчиков – необходимо пересмотреть сам принцип «быть настоящим мужчиной».

Американец Джей Джей Бола написал книгу «Снимаем маски». В своей работе он анализирует проблемы маскулинности (мужские физиологические и психические особенности). Автор подчеркивает, что даже само понятие «мужественность» имеет свое представление в разных странах. Джей Джей Бола сравнивает это со спортом, в котором правила меняются в зависимости от страны, где проводится матч. Неизменно лишь одно требование: мужчина не должен, не может показывать слабости, жаловаться и плакать. По мнению исследователя, это зачастую и приводит к фатальным поступкам.

Фото: Pixabay

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