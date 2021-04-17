Опубликован график отключения горячей воды в мае в Минске

Источник материала: ОНТ

РУП «Минскэнерго» опубликовал график планового отключения горячего водоснабжения в столице в мае.

Специалисты предприятия обещают, что время отсутствия горячей воды в квартирах минчан будет максимально сокращено. При условии успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей, отсутствии каких-либо дефектов, требующих устранения и внеплановых ремонтно-восстановительных работ, отключение продлится не дольше 13 суток.

В список адресов включены дома, которые обслуживаются филиалом «Минские тепловые сети».

С 12 мая горячее водоснабжение отключат по улицам:

3-го сентября 1, 1а; Академическая 1, 3, 7, 8, 9, 9 к.1, 10, 11б, 12, 13, 15 к.1, 15к.2, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24 к.1, 25, 26, 27, 28, 30; Алтайская 64к.1, 64к.3, 64к.4, 64к.5, 66а, 78к.2, 78к.3, 90к.1, 102к.1, 102к.2, 102к.3, 206; Ангарская 8, 8а, 10к.1, 10к.2, 12к.1, 12к.2, 14к.1, 14к.2, 16, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22, 24, 26к.1, 26к.2, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 187; Артема 28, 47; Байкальская 33, 33а, 35, 37, 43, 45, 52, 54, 58к.1, 62к.1, 64, 66к.1, 66к.2, 70; Берута 3б, 3бк.1, 5, 7, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 9к.4, 9к.5, 11, 11а, 13, 14, 15к.1, 15к.2, 16к.1, 16к.2, 16к.3, 17 к.1, 17 к.2, 17к.3, 17к.4, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 20, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.1, 24к.2, 24к.3, 24к.4; Бирюзова 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19 ,21, 23, 25; Богдановича 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 153, 153б, 153в, 155; Болотникова пер. 7; Ботаническая 16; Варвашени 13к.1, 13к.2, 13к.3, 15в; Верещагина 27а, 29а, 75; Волоха 1, 2, 3к.1, 3к.2, 5, 6, 8, 10, 12,16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 39, 41; Восточная 33; Герасименко 1, 1а, 3, 5, 7, 49, 49а, 49б, 51, 57; Гикало 6, 8, 9, 10; Гинтовта 3, 5, 5а, 5б, 5в, 50; Городецкая 30; Грибной пер. 28; Грушевская 5, 9, 11, 11в, 22, 131, 133, 135, 148; Гурского 52; Гусовского 2, 4, 6, 10, 12а, 14, 20, 20а, 61, 63; Дзержинского пр. 3, 3а, 3а к1, 5, 8, 9, 10, 19, 55, 59, 60; Железнодорожная 21а, 23, 27, 276к1, 27к2, 27к3, 31к1, 41, 124, 126, 126а, 126б, 128, 128а, 130, 134, 136 к.1, 136 к.2, 136 к.3; Жукова пр. 21к.1, 21к.2, 21к.3, 25к.1, 25к.2, 27, 29; Загородный 1-й пер. 20; Загородный 4-й пер. 56а, 58а, 58б, 60, 64а; Землемерная 1-я 4; Золотая горка, 18 к.1, 18 к.2, 20; Инструментальный пер. 3, 4, 6, 9, 11а, 15, 17; Иркутская 65а, 139; Калинина 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 17, 19а; Калининградский пер. 7а, 7а к.1, 12, 13, 20а; Кальварийская 25, 29, 31, 33, 35,37,39,41,43,44, 46, 48, 50,50а, 52, 54к.1, 54к.2, 56к.1, 56к.2, 58к.1, 58к.2, 60, 62; Карпова 1, 6, 8; Каховская 74; Кирилла Туровского 3, 5; Коржа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26; Корш-Саблина 5, 9, 11; Куприянова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Кузьмы Чорного 3, 4а, 5а, 8, 8а, 9, 9б, 10а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 24а, 28, 30, 34; Кузьмы Чорного пер. 1/89, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 11; Кульман 40; Лазо 7; Леонида Беды 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к.1, 13, 19, 21, 27; Лермонтова 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 36; Летняя 22; Либкнехта 51, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 77а, 80к.1, 80к.2, 80к.3, 81, 82, 84к.1, 84к.2, 84к.3, 86к.1, 86к.2, 96, 98, 100, 102, 103, 106а, 123а, 127, 129, 135; Лили Карастояновой 2а; Ложинская 4; Люксембург 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 109, 109а, 110, 110б, 111а, 112,113, 115, 115а, 116, 122, 132, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 146к.2, 147, 148, 150, 152, 156, 161, 162, 163, 165, 167, 168к.1, 168к.2, 169, 170, 171а, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 191, 193, 195, 197; Люксембург 2-й пер. 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Макаенка 7а, 23 (кроме цех 61, столовая, КПП); Макаёнка пер. 4; Максима Богдановича, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 120б, 122, 124, 126, 128, 130; Мержинского 1а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10; Минина 14, 16, 18, 20; Мстиславца 9, 11; Независимости пр. 58, 58а, 58б, 60, 64, 66, 68, 71, 72,72а, 73, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 83, 84, 85, 87, 87а, 89, 91, 91а, 91б, 91в, 93, 93а, 98, 110, 110а, 110б, 177; Некрасова, 17, 19, 21а, 24 к.1, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 33к.2, 35к.1, 35к.2, 39, 47, 51, 73, 75, 110а, 112а; Нестерова 9, 9а, 49; Одесская 16, 18, 20а, 20б, 57а; Одоевского 6а, 8, 10, 10б, 12, 23, 25, 35, 37, 45, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 81, 83к.1, 83к.2, 85, 87; Окрестина 30; Ольшевского 3к.1, 3к.2, 4, 5к.1, 5к.2, 6, 7к.1, 7к.2, 8,9к.1, 9к.2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27к.1, 27к.2, 29, 33к.1, 33к.2, 37к.1, 37к.2, 13к.2, 41; Острошицкая 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Охотская, 147, 149; Охотский пер. 14, 15, 17, 17а, 19, 21; Парниковая 3к.1, 3к.2, 3к.3; Переходная 62, 64; Пермская 46, 48, 50, 51; Петруся Бровки 3к.1, 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 12к.1, 12к.2, 12к.3, 13, 14, 15, 15 к.10, 15б; 17, 18, 19, 19а, 21к.1, 21к.2; Пинская 14, 16, 18, 28а; Платонова 22, 24, 28, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 49; Подгорная 67; Пожарского 9, 11; Пономаренко 4, 6, 6а, 10; Притыцкого 2а, 2б, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18к.2,18к.3, 18к.4, 20, 22, 24, 26; Пушкина 1, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 36, 38, 40к.1, 40к.2, 40к.3, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Радиальная 5, 11, 13, 15, 16, 34к.1, 36а, 36, 38, 38а, 40; Скрыганова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Солтыса 20, 24, 26; Стасова 15; Сурганова 1 к.1, 1к.2, 2, 2а, 2в, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 11, 11к.2, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28в, 29, 30, 31, 43, 47б, 52, 56, 58, 60к.1, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88; Толбухина 2, 3, 3а, 5, 5а, 9а, 11, 13, 15/34; Томский пер. 35; Уманская 51, 53, 55; Филимонова 20, 22, 24, 25а, 25а/к.1, 25б, 25г, 49, 51, 53, 53а, 55, 55к.1, 55к2, 55к.3, 55к.4; Харьковская 1, 11, 11а, 13, 15, 16, 17, 19б, 19Б, 58, 72, 74, 76, 78к.1, 78к.2, 78к.3, 78к.4, 80к.1, 80к.2, 80к.3, 80к.4, 80к.5, 82,86, 86а, 88; Хмелевского 12а, 33, 38; Хмельницкого 2, 4, 6, 7, 8, 10, 10а, 12; Холмогорская 53, 55, 57, 59а, 59; Холмогорский 2-й пер. 2; Центральная 46; Чернышевского 3, 4а, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14; Шафарнянская 11, 18; Шугаева 2; Щорса 44, 46; Якуба Коласа 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 37; Янки Мавра 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21к.2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41.

С 18 мая:

Азизова 3, 4, 6, 8; Академика Курчатова 1а, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Асаналиева 27, 29; Асаналиева пер. 4а, 5; Брестская 56к.1, 56к.2, 60, 62, 64, 66, 68к.1, 68к.2, 68к.3, 70к.1, 70к.2, 70к.3, 70к.4, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Гая 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Казинца 35, 35а, 37, 45, 47, 48, 50, 51к.1, 51к.2, 51к.3, 52а, 60, 62, 62б, 64, 64а, 66, 66к2, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 83а, 84, 85, 86к.1, 87, 89, 89к2, 90а, 91, 92к.2, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 105к1, 105к2, 105к3, 109, 110, 112, 113к1, 114к.1, 114к.2, 116, 118, 120, 122, 122а; Каховская 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 70а; Кижеватова 86б, 90; Корженевского 1к.1, 1к.2, 2, 3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9к.1, 9к.2, 10а, 10к.1, 10к.2, 10к.3, 10к.4, 11, 13, 14а, 14б, 15, 16ж, 17, 18, 19, 20,21, 22, 22а, 23,25, 26, 27, 29, 31, 41, 45; Корженевского пер. 2а, 2в, 6б; Ландера 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36д, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 60к.1, 60к.2, 62к.1, 62к.2, 62к.3, 64, 66, 68, 70, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 120; Лили Карастояновой 3, 3а, 5, 5а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Орловская 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31к.2, 33, 40, 40а; Осипенко 15, 17, 17а, 17к.2, 17к.3, 19, 21, 21а, 25, 27; Серова 1, 1б, 2а, 4; Сморговский проезд 29; Стебенева 2, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 20, 20а, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22; Стебенева пер. 4, 5; Червякова 24, 46; Шевченко бульвар 9, 11, 13, 15, 17; Щедрина 46а, 83.

В период с 19 мая горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам :

Ауэзова 4, 4к1, 5, 6, 7к1, 7к2, 8, 8а, 8к3, 9, 10, 11, 12, 14; Бехтерева 8, 8а; Голодеда 1, 2, 2а, 3, 4, 5к1 ,6, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 11, 11к2 ,13, 15, 17к1, 17к2, 17к3, 17к4, 17к5, 19а, 19к1, 21к2, 23к1, 23к1, 23к2, 25, 27, 29, 31, 31а, 37к1, 37к2, 39к1, 39к2, 39к3, 41, 43, 45, 47, 51к1, 51к2, 53к1, 53к2, 55 (общежитие), 57к1, 57к2, 57к3 ,59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; Голодеда проезд 3, 5, 7к1, 7к2, 9, 11, 13, 15, 15б, 15к2, 15к3, 17, 19, 21, 23, 25; Игуменский тракт 3, 11; Инженерная 3; Кабушкина 59а, 82, 86а, 90; Краснослободская 1 ,3к1, 3к2, 5, 7, 9к1, 9к2, 11, 13, 15к1, 15к2, 17, 19; Крупской 2, 4, 6а, 6к.1, 8, 8а, 10; Машиностроителей 4, 6; Мирковского 2; Партизанский пр. 70а,72,74,76,78,80,82, 84, 86, 97, 99, 101, 103; Промышленный пер. 14, 14а, 16; Свислочская 39; Старобинская 20; Ташкентская 2, 2а, 4к1, 4к2, 4к3, 5, 6а, 6к1, 6к2, 7, 8, 8а, 10, 12, 15, 16к1, 16к2, 16к3, 18к1, 18к2, 18к3, 18к4, 20к1, 20к2, 20к3, 22к1, 22к2, 22к3, 22к4, 24к1, 24к2, 24к3, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 28к1, 28к2; Ташкентская 1, 7, 19, 40, зоопарк, 25, 35; Ташкентский проезд 2, 4, 6, 6к2, 8, 10, 12; Уборевича 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14к1, 14к2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38к2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66к1, 66к2, 68, 68а, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 124а, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144к1, 144к2, 146, 148к1, 148к2, 150, 152к1, 152к2, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170; Шишкина 1, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22 ,24, 26, 28, 30, 32.

С 20 мая:

Бурдейного 6, 8, 10, 47; Домбровская 9; Лещинского 4, 4А, 8, 8к.4; Одинцова 63к.2, 69А, 69; Притыцкого 60, 602к.2, 79, 97; Шаранговича 4; Якубовского 33, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 52а, 52Б, 68, 70, 74, 76, 78, 80.

А с 25 мая без горячей воды останутся жители домов по улицам:

Асаналиева 1, 2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 15, 20к.1, 20к.2, 22к.1, 22к.2, 22к3, 24, 26, 28, 30, 32, 34к.1, 34к.2, 36к.1, 36к.2, 38к.1, 40к.1, 40б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72; Аэродромная 28, 30; Белградская 5; Братская 2, 4, 6а, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Брестская 2, 18, 40, 40б, 42, 77, 77а, 79, 81, 83, 87, 90; Брилевская 31; Брестский 3-й пер. 17а; Зубачева 3-й пер. 3, 5; Казинца 7а, 11, 17к2, 19к2, 21к2, 21к.3, 21к.4, 29, 33; Кижеватова 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 3г, 7к.2, 8, 9, 10, 58, 60к.4, 62, 62в, 64, 66, 68, 70, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80к.1, 80к.2; Корженевского 51; Корженевского пер. 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Мира пр. 1, 2, 6; Михаила Савицкого 10; Николы Тесла 1, 6, 7, 8, 11, 21; Осиповичская 5, 5а; Пуховичская 8, 20, 21; Серова 1б, 16, 18; Фомина 1-ый пер. 8; Черниговская 46, 46а, 46к2; Чкалова 38к1.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram