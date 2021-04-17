Больше не звони: на что обижаются разные знаки зодиака

Источник материала: ОНТ

У каждого человека есть свои поводы для обид и разочарований. Но у любого знака зодиака существуют общие уязвимости, обусловленные влиянием звезд на характер.

Овен

Решительные и напористые Овны способны проламывать стены в отношениях, в карьере и других жизненных сферах. Из этого и проистекает главный источник раздражения – Овны терпеть не могут, если на них попытаются навешать ярлык «слишком импульсивный».

Телец

Тельцы стремятся к красивой жизни, они без ума от широких жестов и тратят деньги с удовольствием. Но не стоит даже в шутку называть их «меркантильными» – Телец может вмиг превратиться в боевого быка.

Близнецы

Одна из важных зодиакальных черт Близнецов – спонтанность. Иногда эти люди сильно увлекаются и слишком быстро переключаются между несколькими делами. Но это не отменяет их щепетильности и высокой ответственности в вопросах репутации. Близнецы очень обижаются, если кто-то назовет их «ненадежными».

Рак

Нервно возбудимые и очень чувствительные Раки не склонны показывать окружающим свой внутренний мир. Именно поэтому не стоит называть Раков «капризными» – сложно даже представить, от какого шквала эмоций может оберегать вас Рак.

Лев

Родившимся под знаком Льва людям нравится находиться в центре внимания. Зачастую окружающие трактуют это как высокомерие и эгоцентризм. Львов подобное мнение расстраивает, ведь не меньше внимания им важны одобрение окружающих и любовь.

Дева

Девы – организованные, любящие порядок люди. Им свойственно все систематизировать, потому что частенько Девы обладают аналитическим складом ума. Вот только обвинять их в «излишней рассудочности» будет большой ошибкой, ведь подобное оскорбление чревато сильной обидой.

Весы

Весы любят приносить пользу, они довольно жертвенные особы. Можно сказать, что они также во всем стремятся к гармонии и балансу. Горе тому, кто скажет обратное! Чаша терпения Весов может качнуться и ненароком больно ударить говорящего.

Скорпион

Импульсивные и страстные Скорпионы склонны к рефлексии и самокопанию. Поэтому они часто меняют мнение о людях, событиях и явлениях. Но не стоит называть их лицемерами – оскорбление получится уж слишком чувствительным.

Стрелец

Стрельцов можно назвать вечными искателями приключений, которые живут под девизом «быстрее, выше, сильнее». В этом контексте не стоит их упрекать в легкомысленном отношении к чему-либо или отсутствии корней – так можно и нарваться на раздраженное недопонимание. При всей внешней независимости Стрельцы очень ценят любовь и дружбу.

Козерог

Дисциплинированные, надежные, трудолюбивые, иногда излишне осторожные – так можно охарактеризовать Козерогов. Многие захотят добавить «скучные», но это не так – как правило, у Козерогов отличное чувство юмора.

Водолей

Водолеи стараются не делиться с окружающими переживаниями, они редко говорят о чувствах и часто испытывают потребность побыть наедине с собой. Но если кто-то назовет их эмоционально холодными, Водолеи сильно оскорбятся. В конце концов, крепкая броня скрывает нежное сердце.

Рыбы

Рыбы любят мечтать, они креативны и одарены творчески. Но любой, кто их упрекнет в «оторванности от реальности», будет не прав в корне. Ведь Рыбы, действительно, от проблем не бегут – просто у них собственные способы борьбы с ними.

Фото: Pixabay

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