Лукашенко проводит республиканский субботник на своей малой родине в Александрии

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимает участие в республиканском субботнике, который в этом году проводится 17 апреля. Глава государства трудится на своей малой родине, в Александрии (Шкловский район). Об этом информирует БЕЛТА.

На субботнике бригада во главе с Александром Лукашенко занимается озеленением и благоустройством территории вокруг площадки, где ежегодно проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».

Фото: Пул Первого

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