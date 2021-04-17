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Лукашенко проводит республиканский субботник на своей малой родине в Александрии

17.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко проводит республиканский субботник на своей малой родине в Александрии

Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимает участие в республиканском субботнике, который в этом году проводится 17 апреля. Глава государства трудится на своей малой родине, в Александрии (Шкловский район). Об этом информирует БЕЛТА.

На субботнике бригада во главе с Александром Лукашенко занимается озеленением и благоустройством территории вокруг площадки, где ежегодно проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».

Фото: Пул Первого

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Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимает участие в республиканском субботнике, который в этом году проводится 17 апреля. Глава государства...
 
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