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Лукашенко проводит республиканский субботник на своей малой родине в Александрии
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимает участие в республиканском субботнике, который в этом году проводится 17 апреля. Глава государства трудится на своей малой родине, в Александрии (Шкловский район). Об этом
На субботнике бригада во главе с Александром Лукашенко занимается озеленением и благоустройством территории вокруг площадки, где ежегодно проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимает участие в республиканском субботнике, который в этом году проводится 17 апреля. Глава государства...
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