В Гродно открылась уникальная выставка наград

Источник материала: ОНТ

Бесценные копии. Легендарные ордена и медали Великой Отечественной можно увидеть и даже подержать на выставке в Гродно.

Экспонаты – точные копии, но среди коллекционеров они тоже на вес золота. Их почти 15 лет собирал по всему СНГ сотрудник местного военкомата. Благодаря ему здесь почти 60 наград – часть за успехи в труде в мирное время. Но основа экспозиции – награды времен Великой Отечественной. Орден Ленина, Красной звезды, Ушакова. И самая желанная у простых солдат – медаль за отвагу.

Алексей Родик, учащийся военно-патриотического класса СШ №28 г. Гродно: «Раньше бывал в подобных музеях, но именно эти экспонаты, эти награды не видел. Я считаю, что это важно, это нужно каждому увидеть, чтобы не забывать историю, помнить и передавать дальше ее».

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Чтобы они встречались друг с другом, видели, передавали свои ощущения и видели как жили наши деды, как жили наши отцы, их старшие братья и, наверное, задумывались о том, что мир, свобода и независимость это не просто слова, они достались нам очень дорогой ценой».

Орден «Победа» – гордость коллекции – таких на весь мир всего 20. Его кавалерами были Сталин и Жуков, из белорусов – лишь генерал Антонов.

Экспозицию будут пополнять. С приближением Дня Победы и 22 июня интерес к таким выставкам традиционно растёт.

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