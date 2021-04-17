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В Гродно открылась уникальная выставка наград
Источник материала: ОНТ
Бесценные копии. Легендарные ордена и медали Великой Отечественной можно увидеть и даже подержать на выставке в Гродно.
Экспонаты – точные копии, но среди коллекционеров они тоже на вес золота. Их почти 15 лет собирал по всему СНГ сотрудник местного военкомата. Благодаря ему здесь почти 60 наград – часть за успехи в труде в мирное время. Но основа экспозиции – награды времен Великой Отечественной. Орден Ленина, Красной звезды, Ушакова. И самая желанная у простых солдат – медаль за отвагу.
Орден «Победа» – гордость коллекции – таких на весь мир всего 20. Его кавалерами были Сталин и Жуков, из белорусов – лишь генерал Антонов.
Экспозицию будут пополнять. С приближением Дня Победы и 22 июня интерес к таким выставкам традиционно растёт.
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Бесценные копии. Легендарные ордена и медали Великой Отечественной можно увидеть и даже подержать на выставке в Гродно. Экспонаты – точные копии, но среди...
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