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Новые специальности появятся в белорусских вузах

17.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые специальности появятся в белорусских вузах

Такому в белорусских вузах ещё не учили. Четыре абсолютно новые специальности предложат абитуриентам в этом году БНТУ, Белгосуниверситет и академия авиации. 

В БГУ можно будет поступить на «регионоведение» или стать специалистом в области «экономической безопасности».

Национальный технический университет с 2021 года начинает подготовку специалистов по промышленному дизайну транспорта и производственного оборудования.

Ну а тем, кто грезит о небе стоит изучить маршрут к Белорусской госакадемии авиации. Там введена специальность «лётная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации».

Правда, прежде необходимо сдать ЦТ. В этом году централизованное тестирование несколько изменится. Сами тесты, как заверили в Минобразования, будут соответствовать учебной программе. При этом часть «А» сократится, а вот часть «Б» – увеличится.

Регистрация на ЦТ стартует 2 мая. Первое тестирование намечено на 16 июня. В этом году белорусские вузы готовы принять 54 900 абитуриентов. Бюджетных мест станет больше.

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Такому в белорусских вузах ещё не учили. Четыре абсолютно новые специальности предложат абитуриентам в этом году БНТУ, Белгосуниверситет и академия авиации.  В...
 
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