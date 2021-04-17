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«Гомсельмаш» делает ставку на импортозамещение
Источник материала: ОНТ
Более 820 импортозамещающих позиций освоил за 10 лет «Гомсельмаш», экономия – свыше 130 млн долларов.
Среди новшеств – гидрооборудование, резинотехнические изделия, электрооборудование, крепёжные изделия, элементы интерьера и экстерьера кабины. Сегодня практически вся продукция «Гомсельмаша» – импортозамещающая. Предприятие является основным поставщиком зерно- и кормоуборочной техники в Беларуси, а также на зарубежные рынки.
Наравне с традиционными рынками сбыта, расширяется география поставок в страны Африки, а также Бразилию и Аргентину. На предприятии разработана стратегия развития до 2030 года.
Акцент – на освоение новых и модернизацию моделей агротехники, а также пересмотр её комплектации.
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Более 820 импортозамещающих позиций освоил за 10 лет «Гомсельмаш», экономия – свыше 130 млн долларов. Среди новшеств – гидрооборудование, резинотехнические...
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