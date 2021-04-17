Мать адвоката Дмитрия Лаевского готова судиться с БГУ из-за своего увольнения

пишет Еврорадио. Елена — мать Дмитрия Лаевского, адвоката экс-претендента в президента Виктора Бабарико,Еврорадио.





— Мой 5-летний контракт с БГУ истекает 17 апреля. 16 марта за месяц до его окончания, как того требует ТК, я уведомила БГУ о своём желании продолжить трудовые отношения. В ответ получила уведомление, что новый контракт заключаться не будет. С 16 марта я вела переписку с БГУ и профсоюзом о недопустимости незаконного увольнения.





Согласно ст. 261-5ТК, наниматель обязан заключить со мной контракт как с лицом предпенсионного возраста. Коллективный договор БГУ также на этот счёт содержит дополнительные гарантии, — пишет преподаватель с 22-летним стажем.





В ответ БГУ говорит Елене, что эти нормы не применяются, так как истек срок избрания её по конкурсу. Проблема только в том, что БГУ не объявил этот конкурс.





— Хотя в отношении других позиций на моём факультет и на других конкус в этот период объявлялся. Я расцениваю это как дискриминацию, что запрещено ТК. Жду приказ. А потом в суд. И делаю это не для себя. Я не пропаду. Я не хочу чтобы такая модель скрытого сокрашения применялась в отношении других моих коллег, — добавляет Елена.



