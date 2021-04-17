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Мать адвоката Дмитрия Лаевского готова судиться с БГУ из-за своего увольнения

17.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский государственный университет с 17 апреля не продлевает контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской.

 Елена — мать Дмитрия Лаевского, адвоката экс-претендента в президента Виктора Бабарико, пишет Еврорадио.

— Мой 5-летний контракт с БГУ истекает 17 апреля. 16 марта за месяц до его окончания, как того требует ТК, я уведомила БГУ о своём желании продолжить трудовые отношения. В ответ получила уведомление, что новый контракт заключаться не будет. С 16 марта я вела переписку с БГУ и профсоюзом о недопустимости незаконного увольнения.

Согласно ст. 261-5ТК, наниматель обязан заключить со мной контракт как с лицом предпенсионного возраста. Коллективный договор БГУ также на этот счёт содержит дополнительные гарантии, — пишет преподаватель с 22-летним стажем.

В ответ БГУ говорит Елене, что эти нормы не применяются, так как истек срок избрания её по конкурсу. Проблема только в том, что БГУ не объявил этот конкурс.

— Хотя в отношении других позиций  на моём факультет и на других конкус в этот период объявлялся. Я расцениваю это как дискриминацию, что запрещено ТК. Жду приказ. А потом в суд. И делаю это не для себя. Я не пропаду. Я не хочу чтобы такая модель скрытого сокрашения применялась в отношении других моих коллег, — добавляет Елена.
 
 
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Белорусский государственный университет с 17 апреля не продлевает контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской.
 
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