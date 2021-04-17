Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес

Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть. На что стоит обратить внимание в рационе в детсаду и в школе? И как родители используют "покупку мороженого" как дешевый способ наладить отношения с ребенком?

Рассказывает нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию детей, и дважды мама Виктория Вишнякова.

02:00 Правда ли детское ожирение - это бич современности

02:35 С какого момента ребенку диагностируют ожирение (и что должно встревожить маму)

06:00 "Это у нас семейное": насколько генетика влияет на полноту детей

08:00 "Общество чистых тарелок" и подсластить кашу - плохие пищевые привычки, навязываемые детям

08:55 Как формируется представление, что такое "вкусненькое"

11:25 Сколько раз в день должен есть ребенок

12:30 Проблема питания в детсадах и школах

16:03 Нехорошие пищевые привычки уже есть. Что делать?

18:45 "Чаще всего родители используют еду, как способ манипуляции"

21:35 "Когда папе жалко денег сыну на велосипед, он дает детям мороженое"

22:20 Основные правила для родителей, чтобы избежать ожирения у детей

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