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"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес
17.04.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Сергей Пушкин
Рассказывает нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию детей, и дважды мама Виктория Вишнякова.
02:00 Правда ли детское ожирение - это бич современности
02:35 С какого момента ребенку диагностируют ожирение (и что должно встревожить маму)
06:00 "Это у нас семейное": насколько генетика влияет на полноту детей
08:00 "Общество чистых тарелок" и подсластить кашу - плохие пищевые привычки, навязываемые детям
08:55 Как формируется представление, что такое "вкусненькое"
11:25 Сколько раз в день должен есть ребенок
12:30 Проблема питания в детсадах и школах
16:03 Нехорошие пищевые привычки уже есть. Что делать?
18:45 "Чаще всего родители используют еду, как способ манипуляции"
21:35 "Когда папе жалко денег сыну на велосипед, он дает детям мороженое"
22:20 Основные правила для родителей, чтобы избежать ожирения у детей
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