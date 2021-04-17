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Дождались: в воскресенье в Беларуси будет солнечно, но дождливо

17.04.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. В воскресенье 18 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в Белгидромете. 

© Sputnik Альфред Микус
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Синоптики прогнозируют, что в республике погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране, а ночью в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

"В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+18°С", - уточнили в Белгидромете.

Ночью и утром в отдельных районах страны может быть туман, при этом прогнозируется северный, северо-восточный слабый ветер с усилением до умеренного.

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Теги: Минск
 
 
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По всей территории республики в выходной день будет наблюдаться по-настоящему весенняя погода, которой все дожидались.
 
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