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Дождались: в воскресенье в Беларуси будет солнечно, но дождливо
17.04.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр – Sputnik. В воскресенье 18 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в Белгидромете.
© Sputnik Альфред Микус
Синоптики прогнозируют, что в республике погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране, а ночью в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди.
"В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+18°С", - уточнили в Белгидромете.
Ночью и утром в отдельных районах страны может быть туман, при этом прогнозируется северный, северо-восточный слабый ветер с усилением до умеренного.
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По всей территории республики в выходной день будет наблюдаться по-настоящему весенняя погода, которой все дожидались.
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