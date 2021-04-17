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При пожаре в Шарковщине спасли трех человек

17.04.2021 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 16 апреля загорелась квартира по улице Краснодворской в Шарковщине. Трех человек удалось спасти, еще четырех эвакуировали.

При пожаре в Шарковщине спасли трех человек
Фото: МЧС

По информации МЧС, практически одновременно к месту вызова прибыли два боевых расчета местной пожарной аварийно-спасательной части. Из окна квартиры на 2-м этаже уже виднелось пламя. Было много дыма.

Дверь в квартиру, где происходило горение, была закрыта изнутри. На полу возле двери в кухню спасатели обнаружили женщину и вынесли ее на свежий воздух. Как выяснилось позже, это была хозяйка квартиры. Стоящие на улице соседи сказали, что внутри есть еще люди. Вернувшись в горящую квартиру, спасатели обнаружили рядом с горящим диваном знакомого хозяйки, его также передали медикам. В соседней комнате на полу был обнаружен и сын хозяйки.

При пожаре в Шарковщине спасли трех человек
Фото: МЧС

Хозяйку и ее знакомого с отравлением продуктами горения госпитализировали.

В результате горения в квартире закопчены стены и потолок, в комнате повреждено имущество.

 
 
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Вечером 16 апреля загорелась квартира по улице Краснодворской в Шарковщине. Трех человек удалось спасти, еще четырех эвакуировали.
 
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