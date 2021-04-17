Алиев подыграл Лукашенко: главный результат визита правителя в Баку

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«Поездка должна показать, что с Лукашенко можно общаться»





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«Главный результат для Лукашенко – показать свою международную легитимность. Если не считать визитов в Россию, это был первый такой визит за долгое время. Многие государства занимают выжидательную позицию, не форсируют контакты, и эта поездка должна показать, что с Лукашенко можно общаться. По крайней мере, лидерам постсоветского пространства», – сказал Казакевич.

«Основные интересы Беларуси в Азербайджане связаны с продажей туда техники – прежде всего, военной. Минск изъявил желание участвовать в восстановлении земель, отвоеванных в Нагорном Карабахе. Это могут быть строительные услуги, поставки материалов и техники», – отметил Казакевич.

«Перед визитом были слухи, что Лукашенко будет просить о финансовой помощи, предоставлении кредита, учитывая непростую ситуацию внутри страны. Но пока точной информации на этот счет нет. Учитывая, что публично тема не подымалась, то или так действительно и было, или договоренностей достигнуть не удалось», – считает Казакевич.

«Это намек на то, что Россия может неоднозначно отреагировать на такие соглашения. Диверсификация поставок энергоносителей – это разрушение монополии российских компаний на белорусском рынке», – считает Казакевич.

«Воспримут или уже восприняли без особого энтузиазма, хотя и трагедии из этого не будут делать. Очевидно, что позиция Лукашенко здесь была всегда очень прагматичной: Азербайджан для Беларуси более выгодный партнер. Кроме того, Баку близок с политической точки зрения – там также авторитарный лидер и проблемы с правами человека. А ОДКБ является слишком рыхлой структурой чтобы говорить о единой позиции всех участников объединения по таким вопросам как конфликт в Нагорном Карабахе», – полагает Казакевич.

«У властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра свеч»





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«Считаю, что первая из них – получить кредит. Азербайджан в прошлом помогал займом. Но пока нет информации, что удалось договориться», – сказал Желиба.

«Азербайджан – это не только огромные запасы газа и нефти, которые, к примеру, Советский Союз спасли в годы Великой Отечественной войны. Бакинская нефть, я это знаю из истории хорошо, к ней рвались фашисты для того, чтобы отрезать нашу армию от этой нефти, и тогда была бы хана полностью».

«Возможно, он имел в виду политический кризис в Беларуси и его последствия. Думаю, у властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра свеч, стоит ли тратить усилия на выработку схемы поставок, сможет ли Беларусь расплатиться», – сказал Желиба.

«Теперь нефть можно купить, где угодно. Белорусские власти пробовали разные схемы – и через Балтику, и через Черное море. Пока Россия обеспечивает нефтью и этого достаточно. У Минска есть другие более важные вопросы на повестке дня», – отметил Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алиев подыграл Лукашенко: главный результат визита правителя в Баку За что руководитель Беларусь должен быть благодарен.

Например, говоря о результатах войны в Нагорном Карабахеотметил, что «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты».Он также заявил, что Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт и пообещал, что, когда перестанет быть президентом, расскажет «много чего хорошего» о попытках коллеги.Но если Алиев получил свои минуты славы, то в чем выгода Лукашенко от визита в Баку?поинтересовался у экспертов: каким они видят результаты поездки для руководителя Беларуси.Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что Лукашенко может быть доволен визитом.Белорусская сторона также очень заинтересована в экономическом сотрудничестве.Азербайджан также может использоваться как альтернативный источник нефти. В прошлом поставки оттуда уже пытались наладить, но нефть оказалась дороже российской.Говоря о поставках азербайджанской нефти, Лукашенко сказал, что это «очень тонкий и щепетильный» вопрос «в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий». Что он имел в виду?Из слов Лукашенко в Баку могло показаться, что он занял позицию победившего в недавней войне Азербайджана, а не союзника по ОДКБ Армении. Как в Ереване воспримут его заявления?Доктор экономических наукв комментарииотметил, что перед белорусской стороной стоял несколько задач.Второй задачей экономист назвал продажу белорусского оружия. Третьей: прощупать почву насчет поставок нефти. Из высказываний Лукашенко в Баку было видно, как его волнует этот вопрос.Руководитель Беларуси, например, сказал:Но что Лукашенко подразумевал, намекая на трудности в вопросе поставок?Вместе с тем экономист не считает, что вопрос поставок нефти стоит для белорусской стороны остро.