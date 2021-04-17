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Алиев подыграл Лукашенко: главный результат визита правителя в Баку

17.04.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Алиев подыграл Лукашенко: главный результат визита правителя в Баку
Архивное фото с сайта president.az
На этой неделе Александр Лукашенко совершил визит в Баку, где пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Руководитель Беларуси несколько раз польстил колллеге и его стране.

Например, говоря о результатах войны в Нагорном Карабахе Александр Лукашенко отметил, что «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты».

Он также заявил, что Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт и пообещал, что, когда перестанет быть президентом, расскажет «много чего хорошего» о попытках коллеги.

Но если Алиев получил свои минуты славы, то в чем выгода Лукашенко от визита в Баку?

UDF поинтересовался у экспертов: каким они видят результаты поездки для руководителя Беларуси.

«Поездка должна показать, что с Лукашенко можно общаться»



Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что Лукашенко может быть доволен визитом.

Алиев подыграл Лукашенко: главный результат визита правителя в Баку

Фото: dw.com

«Главный результат для Лукашенко – показать свою международную легитимность. Если не считать визитов в Россию, это был первый такой визит за долгое время. Многие государства занимают выжидательную позицию, не форсируют контакты, и эта поездка должна показать, что с Лукашенко можно общаться. По крайней мере, лидерам постсоветского пространства», – сказал Казакевич.


Белорусская сторона также очень заинтересована в экономическом сотрудничестве.

«Основные интересы Беларуси в Азербайджане связаны с продажей туда техники – прежде всего, военной. Минск изъявил желание участвовать в восстановлении земель, отвоеванных в Нагорном Карабахе. Это могут быть строительные услуги, поставки материалов и техники», – отметил Казакевич.


Азербайджан также может использоваться как альтернативный источник нефти. В прошлом поставки оттуда уже пытались наладить, но нефть оказалась дороже российской.

«Перед визитом были слухи, что Лукашенко будет просить о финансовой помощи, предоставлении кредита, учитывая непростую ситуацию внутри страны. Но пока точной информации на этот счет нет. Учитывая, что публично тема не подымалась, то или так действительно и было, или договоренностей достигнуть не удалось», – считает Казакевич.


Говоря о поставках азербайджанской нефти, Лукашенко сказал, что это «очень тонкий и щепетильный» вопрос «в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий». Что он имел в виду?

«Это намек на то, что Россия может неоднозначно отреагировать на такие соглашения. Диверсификация поставок энергоносителей – это разрушение монополии российских компаний на белорусском рынке», – считает Казакевич.


Из слов Лукашенко в Баку могло показаться, что он занял позицию победившего в недавней войне Азербайджана, а не союзника по ОДКБ Армении. Как в Ереване воспримут его заявления?

«Воспримут или уже восприняли без особого энтузиазма, хотя и трагедии из этого не будут делать. Очевидно, что позиция Лукашенко здесь была всегда очень прагматичной: Азербайджан для Беларуси более выгодный партнер. Кроме того, Баку близок с политической точки зрения – там также авторитарный лидер и проблемы с правами человека. А ОДКБ является слишком рыхлой структурой чтобы говорить о единой позиции всех участников объединения по таким вопросам как конфликт в Нагорном Карабахе», – полагает Казакевич.


«У властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра свеч»



Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF отметил, что перед белорусской стороной стоял несколько задач.

Алиев подыграл Лукашенко: главный результат визита правителя в Баку

Иллюстрация: ex-Press.by

«Считаю, что первая из них – получить кредит. Азербайджан в прошлом помогал займом. Но пока нет информации, что удалось договориться», – сказал Желиба.


Второй задачей экономист назвал продажу белорусского оружия. Третьей: прощупать почву насчет поставок нефти. Из высказываний Лукашенко в Баку было видно, как его волнует этот вопрос.

Руководитель Беларуси, например, сказал:

«Азербайджан – это не только огромные запасы газа и нефти, которые, к примеру, Советский Союз спасли в годы Великой Отечественной войны. Бакинская нефть, я это знаю из истории хорошо, к ней рвались фашисты для того, чтобы отрезать нашу армию от этой нефти, и тогда была бы хана полностью».


Но что Лукашенко подразумевал, намекая на трудности в вопросе поставок?

«Возможно, он имел в виду политический кризис в Беларуси и его последствия. Думаю, у властей Азербайджана есть вопрос, стоит ли игра свеч, стоит ли тратить усилия на выработку схемы поставок, сможет ли Беларусь расплатиться», – сказал Желиба.


Вместе с тем экономист не считает, что вопрос поставок нефти стоит для белорусской стороны остро.

«Теперь нефть можно купить, где угодно. Белорусские власти пробовали разные схемы – и через Балтику, и через Черное море. Пока Россия обеспечивает нефтью и этого достаточно. У Минска есть другие более важные вопросы на повестке дня», – отметил Желиба.
 
Теги: Минск
 
 
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