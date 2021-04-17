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Каверин покинул радио «Юнистар»
Источник материала: Партизан
Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета
Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета
Об этом он написал на странице
«Меньше часа до конца моего последнего эфира на радио «Юнистар». Подписывайтесь на
Напомним, 11 марта БАТЭ объявил о прекращении сотрудничества с диктором.
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Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета
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