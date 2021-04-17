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Каверин покинул радио «Юнистар»

17.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета

Каверин покинул радио «Юнистар»
Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета

Об этом он написал на странице Facebook.

«Меньше часа до конца моего последнего эфира на радио «Юнистар». Подписывайтесь на мой канал в youtube. На следующей неделе, я думаю, реанимирую», – написал Каверин 16 апреля.

Напомним, 11 марта БАТЭ объявил о прекращении сотрудничества с диктором.
 
 
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Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета
 
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