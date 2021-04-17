|
Весенний напиток: сезон березового сока наступил в Беларуси
17.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наступил сезон березового сока. В этом году снегопады были даже в апреле, заготовку лесного напитка начали позже обычного. Как собирают сок и чем он полезен, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году снегопады были даже в апреле, заготовку лесного напитка начали позже обычного.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)