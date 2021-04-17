Весенний напиток: сезон березового сока наступил в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наступил сезон березового сока. В этом году снегопады были даже в апреле, заготовку лесного напитка начали позже обычного. Как собирают сок и чем он полезен, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.