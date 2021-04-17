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Вице-премьеры Беларуси сажали лес на республиканском субботнике ― фото

17.04.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Премьер-министр Роман Головченко уже неделю находится в отпуске, поэтому отсутствовал на субботнике по уважительной причине. Правда, в пятницу ему пришлось прервать отдых, как никак в Минск с визитом прибыл его российский коллега Михаил Мишустин. 

© AP / Nikolai Petrov
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Тем не менее все вице-премьеры утром в субботу собрались в Неманском сельсовете Узденского района с одной благой целью – посадить лес.

Правда, не обошлось без так любимых в республике презентаций. Высоким гостям показали современную лесозаготовительную технику и рассказали о положении дел в лесном хозяйстве.

После того как чиновники из правительства и аппарата совета министров высадили положенный лес вице-премьер Александр Субботин рассказал собравшимся журналистам, что субботнике, по предварительным данным, приняли участие около 2,3 миллиона белорусов.

По предварительным данным, собрано свыше 9 миллионов рублей. В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них - укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

"Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело", - особо отметил Александр Субботин.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботнике по всей стране приняло участие более 2 миллионов белорусов, в этом году средства, собранные на республиканской акции, направят на уход за памятниками....
 
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