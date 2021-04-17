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Умерла сестра экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Ни я, ни моя семья не можем поехать на похороны Виты в Россию».
Фото со страницы Валерия Цепкало в Facebook
— Сегодня не стало Виты, моей сестры. Она умерла в госпитале в Твери, «сгорела» буквально за три недели, —
Вита оказалась свидетелем того ужаса, который происходил в Беларуси в августе 2020 года, да и до сих пор происходит в нашей стране. Ни я, ни моя семья не можем поехать на похороны Виты в Россию, – этот режим сделал все, чтобы рвать человеческие и родственные связи между людьми.
Напомним, что экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало был одним из кандидатов, не допущенных на президентские выборы. Находясь перед угрозой ареста, покинул страну еще в июле 2020 года.
Его жена, Вероника Цепкало, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской, вместе с детьми уехала из Минска 9 августа. Сначала Цепкало уехали в Россию, потом перебрались в Польшу, но в итоге семья
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«Ни я, ни моя семья не можем поехать на похороны Виты в Россию».
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