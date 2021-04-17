Умерла сестра экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало

Источник материала: Салiдарнасць

«Ни я, ни моя семья не можем поехать на похороны Виты в Россию».





Фото со страницы Валерия Цепкало в Facebook

— Сегодня не стало Виты, моей сестры. Она умерла в госпитале в Твери, «сгорела» буквально за три недели, — написал Валерий Цепкало. — Летом 2020 года Вита приехала к нам, в Минск, чтобы помочь в непростое для нас время, когда мы совсем не имели возможность быть рядом с нашими детьми.

Вита оказалась свидетелем того ужаса, который происходил в Беларуси в августе 2020 года, да и до сих пор происходит в нашей стране. Ни я, ни моя семья не можем поехать на похороны Виты в Россию, – этот режим сделал все, чтобы рвать человеческие и родственные связи между людьми.

Напомним, что экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало был одним из кандидатов, не допущенных на президентские выборы. Находясь перед угрозой ареста, покинул страну еще в июле 2020 года.

Его жена, Вероника Цепкало, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской, вместе с детьми уехала из Минска 9 августа. Сначала Цепкало уехали в Россию, потом перебрались в Польшу, но в итоге семья обосновалась в Латвии .