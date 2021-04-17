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Пункт пропуска «Видзы» на границе с Литвой возобновил работу

17.04.2021 13:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В белорусском пункте пропуска «Видзы» (Браславский район Витебской области) на границе с Литвой (с литовской стороны — «Твярячюс») начиная с 17 апреля вновь осуществляются таможенные операции, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Пункт пропуска «Видзы» на границе с Литвой возобновил работу

«В связи с поступлением от литовской стороны ноты о готовности совершать таможенные операции в пункте пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны — "Видзы") и достигнутыми с таможенной службой Литовской Республики договоренностями информируем о начале совершения с 09:00 17 апреля 2021 года таможенных операций в пункте пропуска "Видзы"», — говорится в сообщении.

В соответствии с установленной специализацией пункта пропуска таможенные операции будут осуществляться в отношении порожних грузовых транспортных средств, легковых транспортных средств вне зависимости от государства их регистрации, а также в отношении товаров для личного пользования.

 
 
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В белорусском пункте пропуска «Видзы» (Браславский район Витебской области) на границе с Литвой (с литовской стороны — «Твярячюс») начиная с 17 апреля вновь...
 
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