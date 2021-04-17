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Путин начал новый раунд по принуждению Беларуси к интеграции
Источник материала: UDF
Фото: Government.ru
Новая стратегия Кремля в отношении Беларуси была объявлена в декабре 2018 года. Она состоит в том, что Россия готова продолжать экономические субсидии Беларуси только в обмен на готовность последней согласиться на унификацию макроэкономической политики и экономического законодательства.
Тогда Лукашенко якобы согласился, но начал спускать этот проект на тормозах. Вест 2019 год шло осуждение так называемых «дорожных карт» интеграции. Однако все это так ничем и не кончилось. Потому что было очевилно, что любой новый шаг к интеграции означает шаг к снижению суверенитета Беларуси.
Теперь Россия решила вернуться к этой теме. Москва рассчитывает воспользоваться определенной уязвимостью Лукашенко для реализации стратегии «принуждения к интеграции».
В Кремле правильно рассчитали, что прошлогоднее политическое землетрясение в Беларуси сделало Лукашенко слабее, и теперь он больше зависит от политической поддержки России.
А экономическая ситуация в стране ухудшилась, Минску отчаянно нужны новые кредиты. И теперь их никто не может дать, кроме Москвы.
Так что все аргументы о том, что Лукашенко стал токсичной фигурой для Москвы, что никто не хочет подписывать с ним важные соглашения, потому что он, мол, нелегитимный, - это все разговоры в пользу бедных.
Путин взял шестимесячную паузу, увидел, что белорусский режим взял ситуацию под контроль, и начинает новый раунд интеграции.
Дело в том, что согласно политической философии Путина, демократическая легитимность - это некая западная химера, декоративная игрушка. Главное, чтобы правитель государства имел силы удержать власть.
Политические режимы в Сирии или Мьянме даже менее легитимны, чем в Беларуси. Однако Москва их поддерживает. У Кремля иная логика: чем менее легитимен режим, тем больше он будет зависеть от России.
Поэтому на переговорах в Сочи 22 февраля Путин и Лукашенко, видимо, договорились, что Беларусь получит 3 миллиарда долларов только после подписания всех «дорожных карт».
Премьер-министр Мишустин прибыл в Минск, чтобы согласовать важнейшие «карты» по унификации налогового и таможенного законодательства.
Весь вопрос в том, что Лукашенко готов сделать, чтобы получить политическую поддержку и деньги России. Ведь в процессе реализации идеи унификации экономической политики и законодательства неизбежно возникнут серьезные проблемы.
Потому что в Беларуси и России очень разные экономические системы, с разным масштабом, структурой, моделью управления. Их сложно, даже вредно подвести под один уровень.
Например, в Беларуси и России разные источники наполнения бюджета. А унификация налогового и таможенного законодательства сразу создаст проблемы, особенно для Беларуси - страны гораздо меньшего размера.
Следует понимать, что объединение законодательства и экономической политики будет основано в основном на российских правилах. Сложно представить, что Россия будет подстраиваться под Беларусь.
И после такого объединения встанет вопрос о создании наднациональных органов, например, единого таможенного комитета или налогового министерства. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для суверенитета страны.
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Новая стратегия Кремля в отношении Беларуси была объявлена в декабре 2018 года.
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