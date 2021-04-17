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Задержаны белорусы и чеченцы, напавшие с арматурой на бизнесмена в Ивацевичах (видео)

17.04.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этот инцидент произошел в минувший понедельник и всколыхнул весь райцентр. В Ивацевичах прохожие стали свидетелями жесткой уличной потасовки. Средь бела дня несколько мужчин набросились на 26-летнего местного предпринимателя. В руках у них был обрезок арматуры и даже предмет, похожий на пистолет. Неизвестно, чем завершилась бы история, но случайные свидетели заступились за избиваемого и вызвали милицию. Сегодня МВД прокомментировало этот инцидент: четверо нападавших задержаны, среди них двое россиян.

«Оперативники по горячим следам установили обидчиков: сначала двоих жителей района (41 и 33 лет), а затем их подельников — граждан России (29 и 33 лет). Последние намеревались скрыться за рубежом, но были задержаны недалеко от российской границы сотрудниками брестского управления ГУБОПиК и витебскими милиционерами», — сообщили в МВД.

МВД также разместило видео задержания россиян. На вопрос «Где проживаете?» один из них отвечает: «Чеченская Республика».

Известно, что подозреваемые из Беларуси (ремесленник и индивидуальный предприниматель) ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

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Этот инцидент произошел в минувший понедельник и всколыхнул весь райцентр. В Ивацевичах прохожие стали свидетелями жесткой уличной потасовки. Средь бела дня...
 
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