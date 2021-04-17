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Курц: для Австрии будет честью, если Путин и Байден проведут встречу в Вене

17.04.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вена уже находится в контакте с Россией и США по вопросу обсуждения потенциальной площадки, отметил канцлер

Австрия сочтет за большую честь для себя, если Россия и США решат провести встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Вене. Об этом сообщил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.

"Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", - отметил Курц в видеоинтервью немецкому порталу "Пионер", говоря о том, может ли Вена стать площадкой для встречи президентов России и США.

Канцлер Австрии подчеркнул, что Вена является одним из городов, который обсуждается в качестве площадки для проведения этого саммита России и США. "Если он состоится, то сейчас рассматриваются несколько городов, Вена - один из них", - добавил Курц.
 
 
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Вена уже находится в контакте с Россией и США по вопросу обсуждения потенциальной площадки, отметил канцлер
 
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