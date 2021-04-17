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Как в Санкт-Петербурге задерживали с поличным украинского консула

17.04.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержали при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщили в ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - цитирует сообщение ФСБ РФ Русская служба Би-би-си.

Там говорится, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника.



"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - добавляется в сообщении.

Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны России и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в комментарии агентству УНН.

Кто такой Александр Сосонюк?

Задержанный консул Александр Сосонюк работал в России много лет, как следует из данных сайта генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, датированных октябрем 2012 года.
Как следует из его декларации о доходах, зарплата Сосонюка в 2020 году составила 173 тысячи гривен (шесть тысяч долларов), также 1,4 млн гривен он получил в качестве компенсационных выплат (50 тысяч долларов). Его жена Светлана заработала 254 тысячи гривен (девять тысяч долларов). В декларации указано, что дипломат имеет денежные активы в размере 170 тысяч долларов.
В России Сосонюк арендовал квартиру, в собственности у его семьи имеются квартиры в Ровно и в Киеве, а также две машины - "Ниссан Кашкай" и "Форд Фокус".
У Сосонюка двое сыновей.
 
 
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Задержали при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщили в ФСБ.
 
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