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В столичном каршеринге появилась Tesla Model 3. Аренда стоит 89 копеек за минуту
Источник материала: Tut.by
Сервис каршеринга HELLO в Минске поставил в парк первый электромобиль, доступный для аренды. Им стала Tesla Model 3. Поездка обойдется в 89 копеек за минуту.
По словам представителей сервиса, это будет первая Tesla Model 3 в каршеринге на территории СНГ. Появление Tesla в парке — не разовая акция. В HELLO говорят, что парк электромобилей со временем будет только расти, но пока для аренды доступен только один электрокар. Кстати, сесть за руль Tesla Model 3 можно при условии, что водителю исполнилось 25 лет, а стаж вождения составляет как минимум два года.
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В каршеринге HELLO появился первый электромобиль. Это Tesla Model 3. Арендовать ее можно будет за 89 копеек в минуту
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