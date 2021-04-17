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Не до покупок. В Беларуси заметно сократился розничный товарооборот
Источник материала: Tut.by
В Беларуси розничный товарооборот продолжает демонстрировать падение, следует из данных Белстата. И если по непродовольственным товарам снижение наблюдается с конца 2020 года, то теперь в минусе также и продовольственные. Проще говоря, падают розничные продажи, белорусы стали меньше покупать товаров. Это происходит на фоне сокращения средних зарплат и разогнавшейся годовой инфляции, которая превышает прогноз чиновников.
Розничный товарооборот в первом квартале этого составил 13,1 миллиарда рублей. Это на 4,5% меньше в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.
При этом товарооборот по пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям упал за этот период на 0,6%, а непродовольственных товаров — на 8%.
Темпы роста розничного товарооборота начали снижаться с апреля прошлого года. В итоге этот показатель по непродовольственным товарам оказался в минусе в январе-декабре 2020-го, а продовольственные товары начали демонстрировать минус с января-февраля этого года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в третьем квартале этого года составил 15,6 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период 2020-го.
Падение розничного товарооборота происходит на фоне снижения средних зарплат (за два первых месяца этого года они
Напомним, с февраля
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В стране падают розничные продажи, белорусы стали меньше покупать товаров. Это происходит на фоне падения средних зарплат и разогнавшейся годовой инфляции,...
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