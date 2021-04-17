Не до покупок. В Беларуси заметно сократился розничный товарооборот

Источник материала: Tut.by

В Беларуси розничный товарооборот продолжает демонстрировать падение, следует из данных Белстата. И если по непродовольственным товарам снижение наблюдается с конца 2020 года, то теперь в минусе также и продовольственные. Проще говоря, падают розничные продажи, белорусы стали меньше покупать товаров. Это происходит на фоне сокращения средних зарплат и разогнавшейся годовой инфляции, которая превышает прогноз чиновников.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Розничный товарооборот в первом квартале этого составил 13,1 миллиарда рублей. Это на 4,5% меньше в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.

При этом товарооборот по пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям упал за этот период на 0,6%, а непродовольственных товаров — на 8%.

Темпы роста розничного товарооборота начали снижаться с апреля прошлого года. В итоге этот показатель по непродовольственным товарам оказался в минусе в январе-декабре 2020-го, а продовольственные товары начали демонстрировать минус с января-февраля этого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в третьем квартале этого года составил 15,6 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период 2020-го.

Падение розничного товарооборота происходит на фоне снижения средних зарплат (за два первых месяца этого года они упали на 197,5 рубля) и разогнавшейся годовой инфляцией.

Напомним, с февраля выросли розничные цены на лекарства, медизделия, детские товары, некоторые продукты питания. Это связано с повышением с 1 января НДС, к февралю розничные цены нужно было обновить с учетом нового размера налога. В январе также повысили тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. Но из-за нюансов статистики это подорожание отразилось в данных за февраль.