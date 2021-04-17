Источник материала: Sputnik Беларусь

Мастерство, стабильность и спортивное везение преодолели формат турнира, "заточенный" под организаторов японцев и американцев – максимум очков давали одиночные разряды, в которых сборные Японии и США были сильнее, рассуждает колумнист Sputnik Игорь Козлов.

Неформальный феномен

В мире есть два вида спорта, которые по факту давно перешли грань между спортивными соревнованиями и зрелищами. Это футбол и фигурное катание. Со множеством оговорок и исключений к ним можно отнести еще и хоккей, но это будет неполная и не до конца ясная картина. С футболом все ясно – спорт номер один. Игра, в которую играют во всем мире на всех континентах. Ответ на вопрос где и когда он появился сегодня не может не дать никто – мнения самые различные, версии логически верные, порою противоречащие друг другу. С фигурным катанием все ясно и понятно – это продукт индустриализации, то есть развития капитализма. Во второй половине ХХ века этот вид спорта приобрел неформальный феномен, о котором все знают, но публично никто не говорит. Любая страна, претендующая на статус сверхдержавы всегда стремилась иметь сильную сборную по фигурному катанию. Все последние пятьдесят лет в этом виде спорта прошли под знаком соперничества сборных СССР, а затем России и США.

За всю историю проведения олимпийских игр американцы никогда не побеждали в парном катании, в то время как российские фигуристы в разное время поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета во всех четырех видах. Американцы могли победить на домашней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Тай Бабилония и Рэнди Гарднер за долго до игр были объявлены абсолютными фаворитами. Гарднер не выдержал напора Ирины Родниной на разминке и на подкосившихся ногах снялся с соревнований. Насколько болезненно американцы восприняли крах своих надежд в то время свидетельствует факт того, что спустя сорок один год в олимпийском центре в Лейк-Плэсиде на телемониторах практически сутки идет один и тот же матч – финальная игра сборных СССР и США, в которой американцы победили и стали олимпийскими чемпионами. Все, кто бывал в этом центре не могут понять этой детской сентиментальности американцев. Если бы тогда Бабилония и Гарднер смогли победить непобедимую Роднину, они стали бы героями Америки на все времена.

Абсолютных фаворитов не бывает

В Осаку российская сборная ехала в статусе фаворита, в ее победе мало кто сомневался. Основным вопросом для сборной России было выступление мужчин-одиночников. На сегодня это самое слабое и уязвимое место у российских фигуристов. На победное выступление Михаила Коляды и Евгения Семененко никто не рассчитывал. Они должны было просто не подвести. Никакой драмы в этом нет. Сегодня время Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. И не надо от этого впадать в отчаяние. За океаном никто не падал в обморок, когда на льду безраздельно властвовали Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, а для их соперников считалось за счастье зацепиться за «бронзу». Первый день соревнований принес немало волнений, судейство на турнире в разделе оценок за компоненты, по старому называемое оценкой за артистизм, было очень специфическое. Разница в баллах между третьим и пятым местами колеблется в пределах полутора баллов, но в зачет идет общий балл за занятое итоговое место. Второй день соревнований оказался решающим. В пределах своих возможностей Михаил Коляда и Евгений Семененко были безупречны. Итоговое третье и пятое место у мужчин означало, что российская сборная на седьмом неофициальном командном чемпионате мира впервые стала первой. «Не подвести» сборную по сути в этой ситуации для российских одиночников означало победить.

Формат турнира, задуманный его организаторами на свои силы, ориентированный на одиночные турниры, где японцы и американцы могут рассчитывать на успех, на этот раз сыграли пользу россиян. В короткой программе у женщин японки Рики Кихира и Каори Сакамото вклинились между россиянками и американками, заняв третье и четвертое место соответственно, лишив американскую сборную столь нужных ей баллов. В парных разрядах россиянам неплохо помогли итальянцы, ставшие в первом туре соревнований вторыми после россиян. Второе место в произвольной программе американской пары Алексы Книрим и Брандона Фрейзера не решали ровным счетом ничего.

Состояние комфорта, которые оставили российские мужчины одиночники, позволили Анастасии Мишиной и Александру Галлямову вместе с Анной Щербаковой и Елизаветой Туткмышевой просто откататься в свое удовольствие и получить долгожданное золото. Так оно и произошло – Анна Щербакова доказала, что она действующая чемпионка мира, а оценки Каори Сакамото в произвольной программе, где она обошла Елизавету Тутктамышеву, в расчет брать не стоит. Притянутое «за уши» второе место Сакамото не более, чем дань уважения к хозяевам турнира – Туктамышева была на порядок сильнее ее.

Три "золота" пишем, одно в уме

Этот сезон для российских фигуристов самым успешным за последние 20 лет. Но самое парадоксальное состоит в том, что все трудности только начинаются. У россиян на Олимпиаде в Пекине четко просматривается три «золота» - в командном турнире, в женском одиночном катании и в танцах на льду.

В командном турнире вопрос остается прежним: «Мужчины». Если российские одиночники откровенно не завалят свои выступления, то «золото» предсказуемо гарантировано. В танцах на льду ожидать серьезных сюрпризов также не приходится. У Никиты Кацалапова, олимпийского чемпиона Сочи в команде, которого Татьяна Тарасова не раз и не два откровенно поругивала, есть уникальная возможность стать трехкратным олимпийским чемпионом – в команде и в индивидуальном первенстве. Я бы делал в этом случае ставку не только на этого обаятельного и симпатичного фигуриста, сколько на их амбициозного и предельно рафинированного в танцах на льду тренера Александра Жулина. Думаю, что Жулин свой тренерский успех не упустит.

В танцах все благоволит Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Американцы откровенно сдрейфили, не прислав на турнир в Осаку свою ведущую танцевальную пару. Что происходит с французами Габриэлой Попадакис и Гийомом Сизероном мы не знаем. Чемпионат мира этого года, пропущенный французами модет стоить им «золота» Пекина. Они точь-в-точь повторяют ошибки своих соотечествпнников 30-летней давности брата и сестру Изабель и Поля Дюшене, которые в олимпийском 1992 году решили пропустить чемпионат Европы, чтобы не встречаться в очном споре с Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко. Это стоило им «золота» на домашней Олимпиаде в Альбервиле. Танцы самый инерционный вид фигурного катания. При всех равных условиях преимущество имеют действующие чемпионы. Здесь четко работает принцип: «Кто первый встал, того и тапки».

В женском одиночном катании ситуация достаточно драматичная. И эта драма находится внутри российской сборной. Сегодня есть Щербакова, Туктамышева и Трусова, которые выступали на чемпионате мира. Но в следующем сезоне в борьбу за путевки в Пекин к ним присоединятся Усачева, Валиева и Касторная. В женском два состава и любая из этих шести фигуристок может победить в Пекине. Российские одиночницы в следующем сезоне должны будут пройти две Олимпиады – первую дома на отборочном турнире, а вторую в Пекине. Теоретически, если это позволят правила, которые каждый год меняются, можно отправить в Пекин пять одиночниц – троих для участия в индивидуальном турнире и двоих в командном – там допускаются замены. Но как это сделать на практике? Участие в командном турнире в российской сборной – это гарантированная медаль.

На кого ставим? Следить за Туктамышевой. Если Елизавета пройдет отборочный турнир дома, то никто и ничто не помешает ей участвовать в Олимпиаде в Пекине. Статус ее тренера – патриарха российского фигурного катания Алексея Мишина не позволит это сделать никому. В женском одиночном катании на Олмпиадах на моей памяти фавориты побеждали только дважды – в Нагано американка Тара Липински, а в Ванкувере южнокорейская фигуристка Ким Ен А. На олимпийских играх в женском одиночном турнире решающее значение имеет «дамский каприз» - кто будет спокойнее и увереннее, тот и победит. И этот победитель, как правило, не всегда сильнейший.

Четвертое «золото» Пекина, которое держим в уме – это возможная победа российской пары в парном катании. В этом виде программы будет самая ожесточенная и драматичная борьба. Судьи будут, наверняка, благоволить к хозяевам турнира китайцам. Но этот очевидный плюс для китайских пар может оказаться на самом деле минусом. В парном катании китайские пары очень сильны, но не всегда стрессоустойчивы. У российских спортсменов сегодня нет той психологической плиты, которая была в советское время, когда ставилась задача победить любой ценой. Они просто соревнуются. Китайским спортсменам об этом приходится только мечтать. Это тот случай, когда российские парники на Олимпиаде должны в псизхологическом аспекте руководствоваться принципом легендарного советского летчика: Топливо закончилось, летим на самолюбии». Так каталась Алена Савченко с Брюно Массо на Олимпиаде в Пхенчхане, где смогла после откровенного провала в короткой программе, с четвертого места попасть на верхнюю степень пьедестала почета. Главное - поймать драйв и просто откататься.

Приятным итогом Осаки оказался и другой факт. Учитывая неформальный характер турнира, санкции WADA на него не распространяются. Это значит, что впервые за несколько лет в честь победы российских фигуристов под водами ледовой арены прозвучит российский гимн и будет поднят российский флаг.