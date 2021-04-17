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Возле Туниса затонуло судно с 40 пассажирами

17.04.2021 14:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У побережья Туниса произошло кораблекрушение, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции.

Возле Туниса затонуло судно с 40 пассажирами
Источник: iom.int

Отмечается, что трагедия произошла вечером у побережья Сиди Мансур в юго-восточной части Туниса. Из воды достали тела 41 человека.

Береговой охране удалось спасти троих пострадавших. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки.

Поисковая операция продолжается.

 
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У побережья Туниса произошло кораблекрушение, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении Международной организации по...
 
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