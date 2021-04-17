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Возле Туниса затонуло судно с 40 пассажирами
Источник материала: Навiны
У побережья Туниса произошло кораблекрушение, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции.
Отмечается, что трагедия
Береговой охране удалось спасти троих пострадавших. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки.
Поисковая операция продолжается.
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У побережья Туниса произошло кораблекрушение, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении Международной организации по...
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