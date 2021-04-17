Возле Туниса затонуло судно с 40 пассажирами

У побережья Туниса произошло кораблекрушение, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции.



Источник: iom.int

Отмечается, что трагедия произошла вечером у побережья Сиди Мансур в юго-восточной части Туниса. Из воды достали тела 41 человека.

Береговой охране удалось спасти троих пострадавших. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки.

Поисковая операция продолжается.