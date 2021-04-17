«Мы делаем ошибку». Юлия Чернявская — о том, почему нельзя жить в инфопузыре, где есть только «свои»

Источник материала: KYKY

Культуролог Юлия Чернявская уже говорила, что боится появления в Беларуси «вялотекущей гражданской войны», которая будет спровоцирована еще большим расколом в обществе. Сегодня она опубликовала в своем фейсбук пост, в котором попыталась объяснить, почему часто одни люди не понимают других – и предложила варианты решения этой проблемы.

«Напишу непопулярное – об информационных пузырях. Они не сейчас появились, и появились закономерно. Мир – огромен и бесконечен, мы – малы и конечны. Мы даже яблоко в каждый миг можем рассмотреть с одной стороны (всегда с этого начинала мои курсы лекций). Что уж говорить о мире! Есть более знакомые нам «участки», но тысячекратно больше незнакомых. Миллионо-, миллиарднократно. Мы строим свои сведения о мире на основании увиденного и, вполне возможно, неправильно понятого. Или, что чаще, с чужих заемных слов. Наш взгляд пристрастен изначально. Даже Единый и Вездесущий, у людей обретает видимость разноцерковья...

Мы органически можем вместить лишь малое. А когда объединяемся – пусть даже во временную (тем более значительную) – группу, нам кажется, что все прогрессивные люди мира с нами. Этот феномен давно изучен в рамках массовой психологии. Даже Мак-Дугал и Фрейд о нем писали, а уж после них... Мы их не читаем. А потом очень удивляемся, что, оказывается, есть какие-то ненавистники нас, искренних и прекрасных.

Это всегда было, но соцсети делают наш инфопузырь гораздо более непроницаемым и розовым. При том, что большая часть наших любимых и понимающих собеседников невидима и неведома, а уж про то, что рассеяна по миру, и ты даже не знаешь, где они, – про это и говорить нечего. Я всегда объясняла студентам, что надо искать возможность так или иначе увидеть пусть не весь мир (что невозможно), но хоть кусочки, фрагменты. Беда в том, что нам неприятно видеть эти чужие кусочки и фрагменты. Потому мы их не принимаем во внимание, разве что лишь в вариантах мемасиков.

Вот есть такой, пишет какие-то нескончаемые гадости о людях, которых не знает. А еще такой – на фоне виселицы речи ведет. А еще такая – записывает «покаяния» для эфира. И еще, и еще. Это превращается в мемы: так к нам приходит, так и уходит.

Они, конечно, тоже в своих пузырях.

И знаете что? У них та же иллюзия, что они знают и видят мир, каков он есть. И у тех, кто их слушает и смотрит. И у нас, кто слушает и смотрит «своих».

Мы делаем ошибку, исключая их дискурс (мол, не надо даже упоминать, чтобы не делать им пиар). А главное – делаем ошибку, обобщая дискурс их зрителей и читателей под рубрикой «темные люди». Случайные. Маргиналы. Они не стоят нашего внимания…

Я не о том, что их надо перевоспитывать. Или орать на них в транспорте. Я о том, что надо знать: треть наших соотечественников думает как-то так, туда, в ту сторону. С разной мерой вовлеченности. А еще процентов двадцать-двадцать пять вообще не интересуются происходящим, просто выживают. Но они всегда будут колебаться с линией партии(с), то есть, идти за тем, кто в конкретный момент более силен. Для них сила – это повод идти за кем-то, а не напротив: выбирать лидера и наделять силой своей поддержки.

Мы можем потешаться над их лоскутной картиной мира, но фишка в том, что и наша кажется им лоскутной. Картина мира вообще довольно лоскутна, как порванный парашют, где есть твердый действующий механизм, а шелк давно прохудился. Но я вновь ушла в сторону. Их логику надо увидеть, попытаться понять хотя бы для того, чтобы не впадать в ошибку, дескать, пространство условного фейсбука и есть калька мироздания, и оно принадлежит нам. Чтобы центробежность мира не была для нас секретом.

Надо изучать систему мышления той стороны. Конечно, не тех, кто строчит публичные доносы и распространяет доморощенную конспирологию, там все ясно. А просто – другой стороны. И чем больше мы будем пытаться заглянуть за скрытую сторону яблока – тем больше самых разных взглядов мы увидим. Галерею. Иерархию.

Это только кажется, что все «мы» различаемся тонкой душевной организацией, а все «они» – серая жутковатая или мемно-смешная масса. Со стороны «они» всегда выглядят более похожими друг на друга. Помните, как мы воспринимали в детстве чернокожих или китайцев – словно они близнецы-братья? А они нас видели такими же однояйцевыми.

Людей надо видеть. Во всяком случае, не отбрасывать значительную часть общества, как ущербный балласт: не стоит, мол, разговоров. Даже когда хочется – нельзя.

Даже из сугубо прагматичных интересов надо пытаться увидеть ситуацию в хоть в мало-мальски реальном свете. Жаль, что запретили социологию, и мы не можем посмотреться в ее зеркало. А модель «спрашивать только своих» – лишь тешит розовые надежды и крепит наш инфопузырь.

Я опасаюсь войны, в которую мы можем оказаться втянуты. Еще не хватало дополнительной гражданской войны, к которой нас подталкивают, и которую мы создадим сами этим делением: «свой - враг». Выход один – постепенно создавать структуры, в которых люди смогут жить по лучшим, более достойным правилам. И нет, не через год-два интенсивной работы, много позже – потихоньку прорастет будущее.

И да, я с самого начала писала о том, что это долго. Может, кто-то и ждет ухудшения уровня жизни, надеясь, что вот оно приведет к желанным результатам. Я не жду: рыбак на фоне пожара – не просто вирусное видео, оно очень красноречивое на самом деле. Метафора, если хотите.

Не стоит считать, что мы – и есть весь мир. Иначе будет мучительно больно(с) и, главное, бесполезно. Не плакать, не смеяться, а понимать, как говорил Спиноза. Живем, работаем, понимаем реальность, помогаем друг другу и расчищаем руины, чтобы построить на них что-то крепко стоящее. И надо это нам.

Остаюсь при всех своих непоколебимых воззрениях, но в угоду им или даже в угоду радости моих друзей свои мысли и ощущения затыкать не хочу».