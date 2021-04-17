Источник материала: UDF



Фото: president.az

«Бусел»

«Непонятно кому конкретно Алиев просил передать свое предложение. И каким образом «поднять Армению». А то, что в роли передатчика был назван Лукашенко, то он ведь официально является союзником и РФ, и Армении. Так что такая роль может выглядеть подходящей. Как и роль Алиева – победителя с турецким союзником», – рассказал эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яковлевский: Роль передатчика для Лукашенко может быть подходящей Непонятно кому конкретно Алиев просил передать свое предложение.

По мнению политического обозревателя, предположения о том, что РФ не понравилось заявление Лукашенко, могут быть реальностью: «Все может быть. Особенно во время 5-часового неофициального общения Лукашенко и Алиева».Также журналист отметил, что именно в телефонном разговоре Путина и Лукашенко таится реакция Москвы на происходящее: «По моему, она (официальная реакция – прим. редакции) должна была прозвучать во время телефонного разговора после визита в Баку. Остается только надеяться, что лукашенковский телеграм-канал «Пул первого» или его МИД, вскоре всем разъяснят, как надо воспринимать этот разговор с Путиным. Стоит также повнимательнее просматривать и различные медиаресурсы Азербайджана и Армении. А также и Турции, президент которой собирается посетить Карабах».