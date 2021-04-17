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Перспективы курса евро туманны: прогноз курса рубля на неделю 19-23 апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе, как и прогнозировалось, снизился, хотя и в большей степени, чем ожидалось: на 1,7% – до 2,5965 рубля за доллар. Но это было вызвано событиями, которые вряд ли можно было предугадать – президент США Джо Байден неожиданно продемонстрировал желание сотрудничать с Россией.
Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе уменьшился на 1,1% и составил 16 апреля 3,1082 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля увеличился, хотя и всего на 0,2%: до 3,4363 белорусского рубля за 100 российских.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля упала за неделю на 0,6%, причем объем торгов валютами на БВФБ увеличился до 572,5 млн. рублей с 527,8 млн. рублей на предыдущей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Валютная корзина подешевела в связи с продажами валюты на БВФБ экспортерами, которые нуждались в рублях для уплаты налогов.
Впрочем, на прошедшей неделе было много других новостей и событий, благоприятных для рубля.
Александр Лукашенко на прошедшей неделе посетил с официальным визитом Азербайджан, а 16 апреля в Минск приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он обсудил с руководством РБ возможности интеграции двух стран в налоговой сфере. Президент Беларуси сообщил о том, что ориентировочно 22 апреля он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. А министр финансов РБ Юрий Селиверстов рассказал о возможности получения 500 млн. долларов правительственного кредита РФ уже до конца июня текущего года. Таким образом, интеграция двух стран продолжается.
Удивительно хорошие результаты демонстрирует внешняя торговля Беларуси.
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) в феврале 2021 года увеличился по сравнению с февралем прошлого года на 494 млн. долларов и достиг 2,65 млрд. долларов. Сальдо внешней торговли Беларуси товарами оказалось равным всего минус 14,8 млн. долларов. Суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь-февраль 2021 года достигло 756,1 млн. долларов, что в 1,9 раза больше, чем год назад. Это объясняется, в основном, улучшением отношений с Россией.
Правление Нацбанка 14 апреля приняло решение увеличить ставку рефинансирования с 21 апреля сразу на 75 процентных пунктов – до 8,5% годовых. Это делается в целях борьбы с инфляцией. При этом в комментарии к этому решению были перечислены факторы, которые привели к росту цен, и среди них не было указано на низкие ставки. Причина – девальвация белорусского рубля и рост цен на некоторые товары за рубежом.
Все это значит, что повышение ставки Нацбанком никакого влияния на инфляцию не окажет. Для снижения темпов роста потребительских цен надо обеспечивать развитие конкурентного промышленного производства и такой же сферы услуг. В США это сделано, поэтому, несмотря на несколько триллионов долларов, закачанных в экономику страны за время кризиса, инфляция в марте выросла всего до 2,9%, причем в ФРС считают что инфляция скоро снизится, несмотря на ставки, близкие к нулю.
Довольно стабильной остается ситуация на депозитном рынке. По данным Нацбанка, в марте 2021 года величина депозитов физических лиц в иностранной валюте в банках РБ снизилась на 89,9 млн. долларов – до 5,74 млрд. долларов, но в марте прошлого года сокращение было намного больше. Люди забирали средства из банков, скорее всего, не из-за роста недоверия к банкам, а для того, чтобы приобрести товары до того, как цены на них значительно вырастут.
Жители Беларуси тратили и рублевые сбережения. Сумма рублевых переводных депозитов населения в марте снизилась по сравнению с февралем на 506,4 млн. рублей и составила на 1 апреля 2,67 млрд. рублей. А величина срочных рублевых вкладов в марте увеличилась на 29,3 млн. рублей – до 4,68 млрд. рублей. В прошлом году снизились и переводные и срочные депозиты населения.
В целом ситуация на валютном рынке РБ выглядит спокойной. В начале текущей неделе возможно продолжение продажи валюты экспортерами на БВФБ, что может привести к новому снижению стоимости валютной корзины. Однако затем налоговый период завершится, и спрос на валюту на БВФБ может снова превысить предложение, в связи с чем корзина, чего доброго, начнет дорожать. Поэтому можно ожидать, что в целом по итогам недели она если и подешевеет, то ненамного: на 0-0,5%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
Прогнозируемой коррекции курса евро на прошедшей неделе не произошло, более того, европейская валюта сумела снова укрепиться против доллара. Причиной этого стало снижение доходности казначейских облигаций США до минимального уровня за месяц. Кроме того, руководители ФРС на прошедшей неделе вновь подтвердили намерение поддерживать экономику США за счет низких ставок еще длительное время, несмотря на рост инфляции, которую они считают временным явлением. Их поведение разительно отличается от действий белорусского Нацбанка, хотя там тоже считают, что рост инфляции в РБ является временным.
Мягкая политика ФРС и Минфина дает результат, в частности, розничные продажи в США в марте выросли на 9,8%, что намного превысило прогноз. Продолжается бум и на рынке акций США, где фондовый индексы на прошедшей неделе установили очередные рекорды. Правда, это вызывает беспокойство у некоторых экспертов, так как бум вызывается не подъемом экономики, а денежными вливаниями со стороны ФРС и казначейства. Вместо инфляции потребительских товаров и услуг в США происходит инфляция активов. Рано или поздно денежный поток иссякнет, в связи с чем фондовый рынок США рухнет. Не исключено, что этот момент уже близок, по крайней мере, в начале прошлого года уже наблюдался обвал цен.
Но даже если этого на текущей неделе не произойдет, перспективы курса евро кажутся туманными. После двух недель его роста вполне вероятна коррекция примерно на 0,5%.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Прошедшая неделя была настоящим испытанием для российского рубля. Американский президент очнулся от спячки и 13 апреля позвонил российскому президенту и предложил ему провести встречу. Столь неожиданное изменение отношения США к России привело к падению курса доллара на Московской бирже. Но 14 апреля в США сообщили о решении ввести новые санкции в отношении России, что привело к росту курса доллара. Однако и на этом дело не закончилось. 15 апреля Джо Байден обратился со специальным обращением к нации по поводу России. Как оказалось, он считает Россию великой державой и собирается наладить диалог двух стран по важнейшим мировым проблемам, для чего предлагает провести летом текущего года саммит президентов.
Как бы то ни было, похоже, что США действительно попытаются снизить напряженность в отношениях двух стран. Джо Байден, возможно хочет исправить то, что наделал, согласившись с утверждением о том, что Владимир Путин убийца. Но признать свою ошибку он не может, поэтому пытается одновременно проявить жесткость и начать сотрудничество.
Рынок положительно оценил действия Джо Байдена, и курс доллара на Московской бирже после резких колебаний снизился за неделю примерно на 2%. Новые санкции мало кого испугали, так как они, в основном, состояли в виде ограничений в отношении граждан России и ее предприятий. Единственная серьезная мера – это запрет для американцев покупать российские облигации, номинированные в рублях, на первичном рынке. Но можно приобретать ценные бумаги на вторичном рынке.
Реакция российской стороны на санкции была довольно умеренной. Был запрещен въезд в страну ряду действующих и бывших чиновников США – сотрудникам силовых ведомств. Высланы 10 американских дипломатов. Теперь дело за Америкой. Если США не начнут принимать новые санкции, то курс доллара продолжит снижаться. В противном случае возможен новый рост. Скорее всего, какой-то выход удастся найти, поэтому можно ожидать, что доллар на Московской бирже подешевеет еще примерно на 0,5-1%. Этому будет способствовать также и реализация валюты крупными российскими экспортерами в связи с налоговым периодом.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Таким образом, на текущей неделе вероятно продолжение снижения курса доллара на БВФБ, причем, довольно на значительную величину: 0,5-1%. В то же время, может наблюдаться высокая волатильность курса.
Прогноз на понедельник 19 апреля
Вторая половина пятницы 16 апреля на Московской бирже прошла спокойно, как будто все устали от бурных событий недели. Курс доллара снизился на сотые доли процента и достиг 75,8175 рубля за доллар.
В то же время, курс евро на рынке форекс также почти не изменился и составил на конец дня 1,1983 доллара за евро.
Такая динамика курсов позволяет рассчитывать на небольшое ослабление доллара (на доли процента) на открытии торгов валютами на БВФБ в понедельник 19 апреля.
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После двух недель его роста вполне вероятна коррекция примерно на 0,5%.
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