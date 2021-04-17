«Доступен, приводит к шизофрении»: подростки увлеклись новым наркотиком

Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

РИА Новости

Наркотик-убийца

«Соли для ванн»

«Дизайнерские наркотики», «синтетика», «соли» — под всем этим, по сути, подразумевается мефедрон, — объясняет РИА Новости оперуполномоченный по особо важным делам управления наркоконтроля Антон Иванов (имя изменено). — Формула почти одна и та же, если и меняется, то незначительно. Отличия разве что в степени очистки. Средняя цена — 2500 рублей за грамм».

«Организм работает на пределе. Включается, говоря на языке наркоманов, режим «военки» — повышенной боеготовности. Человек боится буквально каждого шороха, — объясняет один из оперативников наркоконтроля. — Как-то мы нагрянули к производителям — они закрылись в квартире, никак не реагировали. Пришлось немного поиграть на нервах: долбили в дверь, зажимали звонок, выключили свет в доме. Поднялась паника — они тут же открыли замки и были готовы рассказать нам все. Испытывали сильнейший страх, но не могли объяснить от чего».

«Ответственность за хранение и оборот определенных прекурсоров, необходимых при изготовлении мефедрона, у нас несут только юрлица. А мы накрыли лабораторию, принадлежавшую физлицу, — уточняет Иванов. — Все изъяли и отправили на исследование. В итоге в возбуждении уголовного дела отказали. Теперь, как ни странно, мы должны вернуть хозяину то, что забрали. Владелец, конечно, за собственным «добром» не приехал, пропал. На поиски времени нет, работаем с новыми адресами».

Необычные симптомы

Крест на карьере

«Собираем анамнез: разговариваем с родственниками и просто с теми, кто знает больного, выясняем, употребляет он наркотики или нет. Порой на это уходит не меньше года. Речь прежде всего о тех, кто совершил правонарушение, и принудительно госпитализированных по решению суда. Если это просто психическое расстройство (не шизофрения), после медикаментозного лечения есть шанс вернуться к почти прежней жизни, — говорит Бобков. — На восстановление тех, кто не замечен ни в чем противозаконном, а просто попал к нам, допустим, из-за жалоб соседей на странное поведение, требуется более 40 дней».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Доступен, приводит к шизофрении»: подростки увлеклись новым наркотиком Месяц назад полицейские прикрыли лабораторию в Волоколамском районе Подмосковья.

Месяц назад полицейские прикрыли лабораторию в Волоколамском районе Подмосковья, ежедневно производившую полтонны «синтетики». Изъяли 165 килограмм мефедрона, более двух тонн прекурсоров. В ходе спецоперации задержали одного из организаторов преступного бизнеса — сейчас он под стражей, сообщников разыскивают.Этот случай не единичный — мефедронщики постоянно фигурируют в полицейских сводках. Так, в начале апреля в Воронежской области суд на 15 лет отправил в колонию строгого режима 27-летнего наркокурьера, попытавшегося перевезти на такси более килограмма мефедрона.А в ночь на 7 марта, по версии следствия, 19-летний Федор К. из Новосибирска зарезал 17-летнюю подругу — судмедэксперты насчитали на теле жертвы 35 ножевых ранений. После перевел три тысячи рублей с ее карты себе, забрал ноутбук, мобильный телефон, сдал в ломбард и отправился в Кемерово, где и попался в руки полиции.Как позже выяснилось, молодой человек злоупотреблял мефедроном — погибшая девушка не раз писала об этом в соцсетях. Ее близкие считают, что именно наркотик стал причиной убийства — Федору, по их мнению, не хватило денег на очередную дозу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК. В СУ СК по Новосибирской области РИА Новости подтвердили, что у подозреваемого изъяли наркотики и направили на исследование. Суда он будет ожидать за решеткой.По данным МВД, только за минувший год зафиксировали около двухсот тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Среди самых неблагополучных регионов — Костромская область, Севастополь, Новгородская, Псковская области, а также Ставропольский край. Ежегодно от пагубной привычки погибают более четырех тысяч человек, при этом общее число зависимых по стране приближается к двум миллионам.Эксперты и врачи сходятся в том, что именно синтетические наркотики — самые опасные. Привыкание — уже с первого приема, и слезть с них крайне тяжело.«Меф» появился в России в конце нулевых. Его завозили из-за рубежа и какое-то время можно было достать почти в любом киоске — новый наркотик рекламировали как легальную альтернативу кокаину. Продавали также под видом «солей для ванн».Как уточнил президент новосибирской ассоциации реабилитационных центров «Форум» клинический психолог Владимир Волков, раньше мефедрон не входил в перечень запрещенных веществ. Чтобы обойти закон, достаточно было смешать его с чем-нибудь или немного изменить формулу. Теперь этот прием не работает.Режим «военки»Мефедрон относится к группе стимуляторов и действует почти как кокаин — вызывает прилив сил и энергии. Наркоман пребывает в возбужденном состоянии: может не спать и не есть несколько дней. Затем начинаются психозы.«Поведение становится непредсказуемым, человека преследуют галлюцинации, — описывает симптомы врач-нарколог Руслан Исаев. — Может не узнавать родственников. Или же взять и раздеться посреди улицы. Не исключены попытки свести счеты с жизнью. Самое тяжелое состояние — кома с угнетенным сознанием, вплоть до летальных исходов. Одно из последствий — умственная отсталость».«Меф» порождает сильную психологическую зависимость. Люди испытывают необъяснимый страх, а при «отходняке» — панические атаки.Мефедрон отличается резким запахом, разъедает слизистые носа и глаз. Как правило, доза на 90 процентов состоит из химических усилителей и только на десять — из чистого наркотика.Оперуполномоченный отмечает: приготовить «меф» довольно просто, опытный химик может это сделать буквально «на коленке», однако привлечь к ответственности получается далеко не всегда. Так, в прошлом году оперативники пришли с обыском в частный дом, переделанный под нарколабораторию, но готовых веществ не обнаружили.Проблема с мефедроном сейчас острее, чем с героином в 1990-х, считают в управлении наркоконтроля. «Синтетику» массово продают через интернет, особой популярностью пользуется одна из платформ в даркнете. Оперативники признают: отследить всех поставщиков нереально, даже если увеличить штат сотрудников. Масло в огонь, по словам наркополицейских, подливают «определенные творческие личности», авторитетные у подростков, — открыто пропагандируют «меф».По российскому законодательству человека в состоянии наркотического опьянения могут привлечь по статьям 6.8 и 6.9 административного кодекса за хранение небольшой дозы и употребление запрещенных веществ без назначения врача. Наказание — арест на 15 суток или штраф 500 рублей.Иногда силовики намеренно «спасают» наркомана от ареста, чтобы подключить его к оперативно-разыскным мероприятиям и выйти на распространителей. Впрочем, сотрудничать способны далеко не все задержанные мефедронщики: некоторых сразу отправляют в реанимацию или психиатрию.«Синтетика» вызывает симптоматику, аналогичную шизофрении. Это связано с большим выбросом дофамина. Человек рассказывает небылицы, уверяет, что за ним кто-то следит, — комментирует врач-психиатр, заведующий отделением принудительного лечения Психоневрологического диспансера Ростовской области Алексей Бобков. — Сложно сразу определить, развилась ли шизофрения на фоне употребления или это какое-то другое, схожее по симптомам психическое расстройство».Экспресс-тестов, выявляющих мефедрон в крови, пока не существует — есть только для амфетамина и опиоидов. При этом «меф» за несколько часов полностью выводится из организма и, чтобы выяснить причину странного поведения, нужно комплексное исследование.Социальной реабилитацией после медикаментозного лечения обычно занимаются благотворительные фонды и частные клиники. Чтобы не испортить репутацию подросткам, родители предпочитают не связываться с государственными центрами, поскольку там детей сразу ставят на учет с диагнозом «наркомания». У работодателей, как правило, есть доступ к этой базе. Если они увидят, что человек когда-то был на учете, скорее всего, откажут в трудоустройстве.Удастся ли в ближайшие годы взять ситуацию с синтетическими наркотиками под контроль, эксперты прогнозировать не берутся. Ясно одно: в обозримом будущем наркополицейские точно не останутся без работы.