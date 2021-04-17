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Эксперты назвали 5 вещей, которые получают от мужчин только ухоженные женщины

17.04.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты назвали 5 вещей, которые получают от мужчин только ухоженные женщины
Иллюстративное фото
Не все женщины одинаково ухаживают за собой. Есть среди них такие, которые особо выделяются на фоне остальных. О таких говорят: ухоженная дамочка, или девушка. Они, как правило, пользуются повышенным вниманием среди мужчин. На них обращают внимание на улице, часто заводят романы на работе, стараясь скрыть ухаживания от постороннего глаза.

Это женщины из той категории, которые ценят себя. Для такой хочется доставать звезды с неба. На что готовы мужчины ради ухоженных женщин?

Их приглашают в дорогой ресторан


Ухоженных женщин представители мужского пола не станут приглашать в дешевое кафе — стыдно перед такой дамочкой. Таких особ мужчины приглашают в элитный ресторан, где подают изысканную еду и соблюдают правила этикета. Приглашение своей избранницы на свидание в таком заведении слишком дорого обойдется кавалеру, но ему будет приятно созерцать свою красивую спутницу в соответствующей обстановке.

Такими женщинами любят прихвастнуть в кругу своих друзей



Мужчины, стремящиеся к успеху в покорении женских сердец, стараются во что бы то ни стало завязать отношения с очаровательной ухоженной женщиной.

Имея рядом с собой такую женщину, мужчина может претендовать на статус успешного, до которого многие мечтают дотянуться. Они берут своих спутниц на вечеринки, где охотно знакомят со своими друзьями, которые с завистью смотрят на пару: как удалось другу заполучить такую роскошную женщину?

Им дарят королевские подарки


Ухоженная женщина, знающая себе цену, требует к себе повышенного внимания. К ней нужен особый подход и дорогие подарки. Ухоженная женщина не станет встречаться с мужчиной, который не дотягивает до ее уровня.

В свою очередь, представители сильного пола для того, чтобы завоевать сердце своей роскошной избранницы, готовы на все, и не пожалеют средств, чтобы удивить своих роскошных спутниц. Они впечатляют женщину дорогими подарками, и умопомрачительными букетами цветов, которые подчеркивают статус мужчины и его привлекательность.

Их обеспечивают и исполняют все их желания


Ухоженная женщина требует материальных вливаний. Ей надо красиво одеваться, периодически бывать в спортзале – а для этого нужно покупать абонемент; и непременно посещать салоны красоты.

Естественно, все это требует оплаты. И ухажеры готовы периодически помогать финансово своим красавицам-женщинам, чтобы те могли поддерживать себя на должном уровне.

К ним хотят прикасаться и быть как можно ближе


Мужчины, поставившие себе целью иметь рядом с собой ухоженную женщину, и не только для встреч, а для того, чтобы она стала спутницей его жизни, хотят быть как можно ближе к своей избраннице. Им хочется целовать свою спутницу, обнимать, прикасаться к ее волосам, к плечу, как бы невзначай погладить ее.

Даже простой разговор с такой дамой, которая тщательно за собой следит, мужчины почитают за счастье, и стараются не ударить лицом в грязь, показывая свой высокий культурный интеллект.

Сраженный наповал красотой и ухоженностью женщины мужчина хочет словно полностью раствориться в такой женщине.
 
 
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