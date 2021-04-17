В России приступили к созданию летающего автомобиля с циклическими движителями

Источник материала: Tut.by

В рамках проекта «Циклон», реализуемого Фондом перспективных исследований, стартовали работы по созданию аэромобиля с циклическими движителями.





Исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук. В ходе первого этапа работ произведено предварительное проектирование машины, которую нарекли «Циклокаром». Также проведены наземные испытания циклического движителя (ротора) диаметром 1,5 м. Среди основных преимуществ таких движителей называются быстрое управление вектором тяги на 360 градусов, низкий уровень шума, компактность.





Помимо компактных по сравнению с вертолетами габаритами, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность (до 30 градусов) и причаливания к вертикальным поверхностям. Планируется, что «Циклокар» получит гибридную силовую установку российского производства на базе бензинового роторно-поршневого двигателя и более мощный вариант на основе турбовального двигателя.





По словам разработчиков, управлять «Циклокаром» будет не сложнее, чем современными автомобилями. Причем пилотирование может осуществляться оператором на борту либо с наземного пункта управления как полноценным беспилотником.





На борту «Циклокара» смогут разместиться до 6 человек, расчетная грузоподъемность составляет 600 кг. Расчетная максимальная скорость — до 250 км/ч, а дальность полета до 500 км. Полеты первого полноразмерного прототипа «Циклокара» запланированы на 2022 год.

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