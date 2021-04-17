«Наши дороги» сегодня: ямы с арматурой и раскисшее болото

Источник материала: Tut.by

Фотоальбом сервиса «Наши дороги» пополнился новыми кадрами с изображением белорусских дорог: старых, дырявых, с торчащей арматурой, грязных и раскисших. Ехать по таким страшно и опасно, пройти пешком — невозможно.

Глубинка Витебской области, Толочинский район, деревня Гута. По такой дороге проедет только трактор или внедорожник. Тут бы соревнования по джип-триалу проводить!





​Эта дорога соединяет Радошковичи и Олехновичи. Уложили ее в советские времена из бетонных плит. Сейчас швы на них разошлись, местами плиты вздыбились, образовались ямы, через которые видна арматура. Дорожники доводить до ума трассу не спешат, изредка латают ее, но этого хватает ненадолго. Раньше по ней можно было ехать со скоростью до 90 км/ч, сейчас знак сменили на 70. Что дальше, может 40?





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Так выглядит въезд во двор дома № 78 по улице Кижеватова в Минске.





Минский район, деревня Липовая Колода, улица Брусничная. К сожалению, после красивой зимы приходится расплачиваться такими дорогами. В конце марта здесь даже коммунальный мусоровоз застрял.





Гомельская область, Речица, улицы Сенькина и Трудовая. Год назад фотография этого «проклятого места» была на «Доске позора» . Люди сообщали, что за последние годы работники ЖКХ раз пять откапывали и закапывали яму, чтобы отремонтировать трубы. Что на этом месте сегодня — видно на фото.

— Было написано несколько обращений в Речицкий ЖКХ заместителю председателя исполкома, звонили в ЖКХ Додонову. Последний ответил, что заасфальтируют дорогу возле люка. Но уже 6 месяцев лежит старый асфальт и ничего не сделано, — сообщил читатель.





Пуховичский район, Пережирский сельсовет, деревня Рыбцы. По такому грязному месиву проехать просто невозможно.





Гродненский район, деревня Сивково, улица Лесная. Местные жители сообщили, что власти им ответили, мол, грунт растительный сняли, а песок закончился.





Минский район, Горанский сельсовет, деревня Вишневка. Состояние дороги таково, что люди не могут проехать к своим домам. Случись что, так скорая помощь или пожарная машина не проедет к домам. Местные обращались с заявками в 115.by более трех недель назад, увы, до сих пор ничего не предпринято.





Минская область, Дзержинский район, деревня Заречное. Всего в 20 км от Минска такая дорога. Местный житель, который прислал это фото, сообщил, что в его семье трое детей, а сам он работает в детской инфекционной больнице и постоянно опаздывает на работу — застревает на машине в этом болоте. Дзержинское ЖКХ никак не реагирует на данную проблему.





Гомельская область, Житковичи, улица Свободы. Дорога полностью разбита, ямы глубиной по 10 см.

— Ремонтировать не собираются, в лучшем случае пустят грейдер, чтобы на пару дней присыпать ямы пылью, — пишет читатель.





Минский район, Луговослободский сельсовет, деревня Ефимово. Такая «цивилизация» всего в 12 км от столицы.





Минский район, деревня Дубки (это рядом с Гатово). Дорога превратилась в кашу из грязи. Людям сложно проехать к своим домам.





Дорогие читатели, возможно, когда-нибудь в Беларуси будут идеальные дороги — такие, что из-за их состояния не произойдет ни одного ДТП и ни один человек не получит травму. А пока нашим коммунальникам и дорожникам еще есть над чем работать.

Если вы видите, что где-то состояние дорог и улиц требует подключения специализированных служб, но они никак не могут доехать в это место — фотографируйте этот факт и присылайте вместе с описанием в сервис «Наши дороги» . Как показывает практика, после публикации снимков на TUT.BY дороги и улицы становятся лучше.

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