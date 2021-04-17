Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?

Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")?

Если 2020 был годом онлайн образования, то что с ним сейчас и нет ли обратной тенденции?

Каким будет 2021..2..3.. год? Размышляет специалист по расширению кругозора, популяризатор науки (а еще тот самый человек, который за 2020 год прошел больше ста онлайн курсов) Илья Кабанов.

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