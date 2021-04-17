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"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?
17.04.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если 2020 был годом онлайн образования, то что с ним сейчас и нет ли обратной тенденции?
Каким будет 2021..2..3.. год? Размышляет специалист по расширению кругозора, популяризатор науки (а еще тот самый человек, который за 2020 год прошел больше ста онлайн курсов) Илья Кабанов.
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Музеи, театры и кино открылись, заработали рестораны. Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?
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