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"Игра престолов" вышла на экраны 10 лет назад: где снимали культовый сериал
17.04.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Даже если вы не поклонник сериала "Игра престолов", вам наверняка захочется побывать там, где снимали сагу Джорджа Мартина.
От живописных садов и замков Хорватии на побережье Адриатики до ледяных просторов Исландии, от мавританских алькасаров Севильи до скалистых берегов Ирландии, от древних мальтийских крепостей до жарких портовых городков Марокко — кинематографисты исколесили наш мир в поисках подходящих планов для съемок мира "Песни Льда и Пламени". И вы можете отправиться по их следам вместе со Sputnik.
Если вы не смотрели "Игру престолов"
Основой для одного из самых зрелищных телесериалов, когда-либо выходивших на экраны (так его неоднократно называли фанаты) стал цикл романов "Песнь льда и пламени" американского писателя-фантаста
Всего вышли 8 сезонов саги,
Съемки велись в нескольких странах, включая самые зрелищные локации Северной Ирландии, Мальты, Хорватии, Исландии и Марокко.
Будет ли продолжение "Игры престолов"
Телеканал HBO заявил о создании сразу 4 спин-оффов к сериалу еще в мае 2017 года, на тот момент в эфире шел шестой сезон. Джордж Мартин намеревался принять участие в создании продолжений не как сценарист, а как продюсер.
Спустя год ― в 2018, в момент показа предпоследнего, седьмого сезона "Игры престолов" стало известно о
Осенью 2020 года стало известно, что актерский каст "Дома дракона" почти сформирован, в начале 2021 года свое участие в проекте подтвердил немецкий композитор Рамин Джавади, написавший музыку для "Игры престолов".
Старт съемок в Великобритании и Испании предполагался весной 2021 года, а премьера первого сезона из десяти эпизодов запланирована на 2022 год.
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Премьера первого сезона сериала "Игра престолов", ставшего за 8 лет показа культовым для зрителей, состоялась ровно 10 лет назад ― 17 апреля 2011 года; в подборке Sputnik...
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