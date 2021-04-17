"Игра престолов" вышла на экраны 10 лет назад: где снимали культовый сериал

Источник материала: Sputnik Беларусь

Даже если вы не поклонник сериала "Игра престолов", вам наверняка захочется побывать там, где снимали сагу Джорджа Мартина.

От живописных садов и замков Хорватии на побережье Адриатики до ледяных просторов Исландии, от мавританских алькасаров Севильи до скалистых берегов Ирландии, от древних мальтийских крепостей до жарких портовых городков Марокко — кинематографисты исколесили наш мир в поисках подходящих планов для съемок мира "Песни Льда и Пламени". И вы можете отправиться по их следам вместе со Sputnik.

Если вы не смотрели "Игру престолов"

Основой для одного из самых зрелищных телесериалов, когда-либо выходивших на экраны (так его неоднократно называли фанаты) стал цикл романов "Песнь льда и пламени" американского писателя-фантаста Джорджа Мартина .

Всего вышли 8 сезонов саги, последнюю серию финального сезона показали 19 мая 2019 года, поклонники назвали ее худшей во всем сериале и долго требовали переснять, однако кабельный канал HBO навстречу фанатам не пошел .

Съемки велись в нескольких странах, включая самые зрелищные локации Северной Ирландии, Мальты, Хорватии, Исландии и Марокко.

Будет ли продолжение "Игры престолов"

Телеканал HBO заявил о создании сразу 4 спин-оффов к сериалу еще в мае 2017 года, на тот момент в эфире шел шестой сезон. Джордж Мартин намеревался принять участие в создании продолжений не как сценарист, а как продюсер.

Спустя год ― в 2018, в момент показа предпоследнего, седьмого сезона "Игры престолов" стало известно о создании приквела. Еще год потребовался создателям на то, чтобы отказаться от сценария, события которого разворачивались за тысячи лет до "Игры престолов" и официально анонсировать сериал "Дом дракона", литературной основой которого стала книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь".

Осенью 2020 года стало известно, что актерский каст "Дома дракона" почти сформирован, в начале 2021 года свое участие в проекте подтвердил немецкий композитор Рамин Джавади, написавший музыку для "Игры престолов".

Старт съемок в Великобритании и Испании предполагался весной 2021 года, а премьера первого сезона из десяти эпизодов запланирована на 2022 год.

Смотрите также на Sputnik: