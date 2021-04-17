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Цифра дня. Насколько упал розничный товарооборот

17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы стали меньше покупать.

Цифра дня. Насколько упал розничный товарооборот

Розничный товарооборот в первом квартале 2021-го составил 13,1 миллиарда рублей. Это на 4,5% меньше в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года, сообщает TUT.BY.

Товарооборот по пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям упал за этот период на 0,6%, а непродовольственных товаров — на 8%.

Темпы роста розничного товарооборота начали снижаться с апреля 2020-го. В итоге этот показатель по непродовольственным товарам оказался в минусе в январе-декабре 2020-го, а продовольственные товары начали демонстрировать минус с января-февраля этого года.

 
 
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