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Цифра дня. Насколько упал розничный товарооборот
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусы стали меньше покупать.
Розничный товарооборот в первом квартале 2021-го составил 13,1 миллиарда рублей. Это на 4,5% меньше в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года, сообщает
Товарооборот по пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям упал за этот период на 0,6%, а непродовольственных товаров — на 8%.
Темпы роста розничного товарооборота начали снижаться с апреля 2020-го. В итоге этот показатель по непродовольственным товарам оказался в минусе в январе-декабре 2020-го, а продовольственные товары начали демонстрировать минус с января-февраля этого года.
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Белорусы стали меньше покупать.
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