ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назвал субботник любимым занятием

17.04.2021 15:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 17 апреля принял участие в республиканском субботнике.

Лукашенко назвал субботник любимым занятием

На своей малой родине в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области он вместе с сыновьями занимался высаживанием деревьев на территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».

«Это мое любимое занятие — украшать землю и территорию», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что в Год народного единства был еще один повод поработать на субботнике именно на малой родине. «Единство в середине 90-х начиналось отсюда. Я первый президент, на этой земле родился. Тогда удалось как-то объединиться. Объединилась страна и люди вокруг человека, который родился на этой земле», — считает Лукашенко.

«А потом думаю: когда еще приедешь на родную землю, домой… Времени всегда не хватает. А тут случай представился и поработать», — добавил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 17 апреля принял участие в республиканском субботнике.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Игра престолов" вышла на экраны 10 лет назад: где снимали культовый сериал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by