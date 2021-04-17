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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали специю, которая поможет победить рак Специалисты подняли около 13 000 тысяч отчетов.

Все дело в том, что присутствующий в этой специи пигмент куркумы, препятствует транспортировки питательных веществ к новообразованиям и в результате раковые клетки уничтожаются. Прежде чем сделать такие выводы, ученые провели соответствущие анализы и подробно изучили все существующие данные об куркуме.Таким образом, они даже взяли во внимание исследования за 1924 год, чтобы иметь общую картину. Помимо этого специалисты подняли около 13 000 тысяч отчетов, но пригодились им с них лишь около 5 тысяч. Точнее они смогли отыскать только 4738 задокументированных свидетельств, где конкретно рассматривалось влияние куркумы на рак.Уже в ходе практических исследований, ученые смогли полностью удостовериться в том, что регулярное употребление этой специи может приостановить рост восьми типов рака: молочной железы, легких, крови, желудка, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты.Напомним, слишком быстрое насыщение человека в процессе принятия пищи может свидетельствовать о начальной стадии развития рака печени. К такому выводу пришли специалисты центра Исследования рака Великобритании.