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Президент США Дональд Трамп. Фото: АFР

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США проверяют десятки российских компаний на связи со спецслужбами Процесс, как ожидается, займет несколько месяцев.

Процесс, как ожидается, займет несколько месяцев и затронет как российские юрлица, так и компании, зарегистрированные в других юрисдикциях, но ведущие деятельность в РФ.Цель расследования, по словам, - изучить «известную связь между конкретной компанией и российскими спецслужбами» и оценить, какие риски эта компания несет для американских цепочек поставок.Накануне, напомним, президент СШАподписал указ о введении пакета санкций против России, который включает меры в отношении госдолга, 16 физлиц и 16 огранизаций, а также высылку 10 российских дипломатов, связанных, по данным Вашингтона, с разведкой.Байден также подписал указ о введении режима национальной чрезвычайной ситуации в связи с российской угрозой. Этот документ дает президенту полномочия вводить санкции против любых секторов российской экономики.Среди возможных причин введения санкций, предусматривающих блокировку активов на территории США, перечислены «враждебная активность в киберсфере», «вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах», «действия или политика, подрывающие демократический процесс или институты в США и за границей», а также «транснациональная коррупция», убийства, «действия, которые подрывают мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров», а также попытки нарушить действующий санкционный режим.В письме Байдена Конгрессу, где президент уведомляет о подписании нового исполнительного указа, отмечается, что «враждебная активность правительства Российской Федерации»представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».