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Татьяна Гацура-Яворская

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гацура-Яворская о соседках по камере: «Они держатся. Не распускайте сопли ради них» Эта история собрала более 150 репостов.

Правозащитница, директор просветительско-социального общественного объединения «Звено»15 апреля была освобождена из СИЗО после 10 дней заключения, пишет6 апреля ее задержали, а дома провели обыск в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. По словам ее мужа, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).Выйдя на свободу, Татьянао своих соседках по камере. Эта история собрала более 150 репостов.— Очень тяжко, но это только начало моей личной трагедии. Всем огромное спасибо за помощь и поддержку — с детьми, собакой, за пельмени и блинчики, сообщения и репосты. Обязательно всем отвечу, просто пока я без компа и не успеваю рассказывать про ситуацию нашим и украинским журналистам. Изменить мой статус с подозреваемой на обвиняемую можно в одну минуту и снова закрыть в СИЗО, но все равно немного чувствую себя дезертиром — странным образом я вышла, а другие остались там.Хочу рассказать вам о моих соседках, с которыми мне очень повезло.— концентрация самоотверженности и силы воли. После звонка на подъем в 6 утра многие стараются урвать 5 минут, понежиться. Маша сосредоточено сразу встает, застилает свою кровать по правилам, меняет одежду и до 10 вечера в перерывах между прогулками, едой и общими делами читает книги и пишет письма.В теперешнюю камеру она попала после 25 марта, которое они отпраздновали всей камерой вплетя бело-красные цветы из бумаги в волосы и рапортнув на белорусском. 26 всю камеру расформировали.Ни один грамм тела не допускает согласия в обвинениях. И, кстати, Маша похудела примерно на 12 кг за свой срок (ей очень нравится её форма сейчас). Точно никто не знает — весов нет.. Самая большая тяжесть в камере — отсутствие самореализации. Активный человек, менеджер, который не привык тратить время попусту. Насколько это возможно в сложившихся условиях работает хотя бы над собой — следит за питанием, не пропустила ни одного дня, чтобы сделать физические упражнения на пресс, руки, ноги, растяжку, учит польский.Старательно отвечает на письма, пишет отдельно благодарность за каждую посылку.(работала в штабе Тихановской) — необъявленный лидер камеры. Если в чем-то сомневаемся, задаем вопрос Тоне, слушаем ее команды разобраться с порядком в вещах или общей свалкой еды.А Тоня заботится о нас — всегда пересчитает для раздатчиков кому порцию, кому просто пустая миска, встает утром и начинает кипятить воду в наших кружках. Она сидит с сентября, муж — с октября, дети с бабушкой уехали. У Тони суд в следующий вторник.Маша — бывшая студентка Академии искусств, задержана за ТГ-канал. Красивая, худенькая, принципиальная. Редко улыбается, но очень искренне. Просила передать на волю, что никто не сломлен. С Тоней они сидят вместе полгода и, наверное, останутся подругами на всю жизнь.— человек, который все принимает с благодарностью. Тюрьма — ну значит буду сидеть, плохой обед — ну значит пропустим, громко или тихо телевизор—не важно. Ей никто и ничего не мешают, она никому не приносит малейших неудобств.Всегда улыбается, всегда в хорошем настроении. Учит желающих польскому — «вечарова порция гувна на бт» (простите, это неточно, я пропускала уроки). На самом деле, она, правда, учит польскому, начиная с алфавита. Когда я выходила, они переходили к построению фраз, накопив словарный запас.Прошлой ночью не могла уснуть до 4 утра — возбуждение, стресс, неизвестность, но еще и мысли, что они там, а я тут. Теперь я знаю твердость матрасов, вкус воды и еды, распорядок и правила перемещения, как выглядят внутренние дворы для прогулки и реснички на окнах. Изо дня в день, месяц за месяцем.Не волнуйтесь, они держатся. Пожалуйста, держитесь и вы. Не распускайте сопли ради них.Еще раз всем спасибо за поддержку. Простое человеческое.Помощь, к сожалению, мне еще понадобится…